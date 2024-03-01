Контроль над Орловкой и бои в Работино: последние новости СВО

ВС РФ расширили зону контроля на Донецком направлении, также российские бойцы вынуждают отступить противника в районе Крынок. О последних событиях в зоне проведения СВО и о том, где продвижение ВС РФ затруднено из-за лабиринтов ВСУ, читайте в материале «Радио 1».