Контроль над Орловкой и бои в Работино: последние новости СВО

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ВС РФ расширили зону контроля на Донецком направлении, также российские бойцы вынуждают отступить противника в районе Крынок. О последних событиях в зоне проведения СВО и о том, где продвижение ВС РФ затруднено из-за лабиринтов ВСУ, читайте в материале «Радио 1».
Донецкое направление
Российские бойцы перешли в штурмы на восточных и северо-восточных окраинах Новомихайловки, сообщает телеграм-канал «WarGonzo». Активное наступление позволило ВС РФ продвинуться в районе Первомайского. Зона контроля также расширена в районе Невельского.
ВСУ усиленно применяют FPV – дроны на Донецком участке фронта.
Херсонское направление
Российские военнослужащие стремятся зачистить левый берег Днепра в районе Крынок. Украинские позиции постоянно подвергаются обстрелам со стороны ВС РФ, в результате которых, ВСУ теряют личный состав и технику.
Противник бьет по российским войскам в Алёшках, Пойме и Казачьих Лагерях.
Бахмутское направление
Запорожское направление
Продолжаются бои в южной части Работино. ВСУ прежде сумели создать сеть лабиринтов, которые затрудняют продвижение российских войск. Ожесточенные бои идут к северо-западу от Вербового. На Времевском выступе ВС РФ атакуют к северу от Приютного.
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