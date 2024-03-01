Украинец рассказал, что его мобилизовали с диагнозом раздвоения личности

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Пленный боец ВСУ рассказал, что его мобилизовали с диагнозом раздвоения личности, об этом он сообщил в беседе с изданием РИА Новости.
Он также добавил, что помимо психологического он имеет ряд других заболеваний, однако военный комиссариат признал его годным к службе. Вскоре после призыва он попал в плен.
Отметим, что ранее уже случались подобные инциденты. Военнопленный украинец Анатолий Прокудин прежде сообщал, что проходил лечение в психиатрической больнице, и когда его мобилизовали, всячески отказывался от участия в военных действиях на фронте.
После того, как он получил первое ранение и прошел лечение, командование ВСУ вновь отправило его на передовую.
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Отметим, что ранее уже случались подобные инциденты. Военнопленный украинец Анатолий Прокудин прежде сообщал, что проходил лечение в психиатрической больнице, и когда его мобилизовали, всячески отказывался от участия в военных действиях на фронте.
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Анастасия Хохлова