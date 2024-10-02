В США заявили о продвижении ВС РФ в ДНР

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Продвижение российских войск в Донецкой народной республике происходит с невиданной с 2022 года скоростью, информирует издание The Washington Post (WP).
«Российские войска освобождали территорию в августе и сентябре темпами, невиданными с 2022 года», — говорится в материале.Отмечено, что бойцы ВС РФ в этот период освободили примерно свыше 800 квадратных километров. По информации экспертов, наиболее быстрый темп был с середины августа до середины сентября.
Аналитики уверены, что нападение ВСУ в Курской области сократило численность украинских боевиков, обострив кадровый вопрос, который, считают специалисты, является одним из главных для киевского режима.
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Никита Кротов