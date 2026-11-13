Концерт российского рэпера Scally Milano в Варшаве оказался под угрозой срыва
Концерт российского рэпера Scally Milano (настоящее имя — Даниил Дмитриев) в Варшаве может не состояться. Как сообщает Telegram-канал SHOT, активисты пришли к выводу, что его треки создают угрозу безопасности Польши.
24-летний Даниил планировал выступить 4 декабря в варшавском Opera Club, который располагается в здании Национальной оперы. Однако местные общественники изучили тексты исполнителя и обнаружили в них нелестные высказывания о польских девушках — после этого они начали требовать отменить концерт.
Против шоу выступила и дирекция польской Национальной оперы: там сочли выступление недопустимым на фоне СВО и якобы «враждебных действий России» против Польши. Вскоре ситуацией заинтересовалось местное Министерство культуры.
При этом на сайте тура билеты пока продаются, правда, без указания места проведения. Обычный вход стоит 150 злотых — примерно 3,3 тысячи рублей. За встречу с рэпером просят 900 злотых, или около 20 тысяч рублей. Самые дешёвые билеты уже раскупили.
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