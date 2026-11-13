Концерт российского рэпера Scally Milano в Варшаве оказался под угрозой срыва

13 ноября 2026, 15:07

Даниил Дмитриев (Фото: Instagram* @scallygng)

Концерт российского рэпера Scally Milano (настоящее имя — Даниил Дмитриев) в Варшаве может не состояться. Как сообщает Telegram-канал SHOT, активисты пришли к выводу, что его треки создают угрозу безопасности Польши.