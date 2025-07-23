Контузия не помешала бойцу ВС РФ выполнить задание в зоне СВО

23 июля 2025, 18:30

Фото: istockphoto/zim286

Боец ВС РФ с позывным Кощей успешно выполнил задание, несмотря на атаку вражеских дронов и контузию. Об этом со ссылкой на пресс-службу Народного фронта пишет портал Life в среду, 23 июля.





Военнослужащий довез своих сослуживцев до места выполнения боевой задачи, совершив тем самым настоящий подвиг. Кощею нужно было подвезти бойцов вплотную ко вражеским силам, откуда велся огонь по мирным жителям Донбасса.



