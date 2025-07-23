Контузия не помешала бойцу ВС РФ выполнить задание в зоне СВО
Боец ВС РФ с позывным Кощей успешно выполнил задание, несмотря на атаку вражеских дронов и контузию. Об этом со ссылкой на пресс-службу Народного фронта пишет портал Life в среду, 23 июля.
Военнослужащий довез своих сослуживцев до места выполнения боевой задачи, совершив тем самым настоящий подвиг. Кощею нужно было подвезти бойцов вплотную ко вражеским силам, откуда велся огонь по мирным жителям Донбасса.
«Задача была доставить штурмовую группу для зачистки противника. Нужно было проехать на этой машине на максимальной скорости и доставить пехоту в целости и сохранности», — пояснил Кощей.Солдат высадил российских военнослужащих, но при развороте его бронированную машину атаковал беспилотник. Первый выстрел взяла на себя защита, а вот второй пришелся по кабине. Кощея контузило, но он не потерял управление. По ориентирам военный добрался обратно. Военнослужащий представлен к ордену Мужества.