Подравшегося в луганском бассейне чеченца задержали под Краснодаром — Алаудинов
О задержании штурмовика Алихана Берсаева, вступившего в драку с российским бойцом ММА Максимом Дивничем в Луганске, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
Офицер рассказал, что сам попросил об этом чеченское МВД. По предположению генерал-лейтенанта, Берсаев хотел скрыться на Кубани, где его и задержали.
«…Задержан этот «великий штурмовик», который штурмовал луганский бассейн, который они не поделили с Максом Диванычем (прозвище, которое Алаудинов дал Дивничу — прим. ред.), и его уже везут», — сказал Алаудинов в своем Telegram-канале.Генерал подчеркнул, что не знает, что Алихан Берсаев делал в Краснодарском крае.
Ранее стало известно, что между Дивничем и Берсаевым произошел конфликт. Дивнич сделал чеченскому военному замечание, когда тот, по его словам, приставал к девушкам в нетрезвом виде.