Подравшегося в луганском бассейне чеченца задержали под Краснодаром — Алаудинов

23 июля 2025, 17:54

Апти Алаудинов (Фото: Telegram/@AptiAlaudinovAKHMAT)

О задержании штурмовика Алихана Берсаева, вступившего в драку с российским бойцом ММА Максимом Дивничем в Луганске, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.





Офицер рассказал, что сам попросил об этом чеченское МВД. По предположению генерал-лейтенанта, Берсаев хотел скрыться на Кубани, где его и задержали.



