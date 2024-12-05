Координатор фонда «Защитники Отечества» провёл урок в Губернском колледже

Фото: пресс-служба филиала фонда «Защитники Отечества» в МО
Социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» в Московской области, руководитель проекта «Школа патриотического воспитания», ветеран СВО Вячеслав Шевяков встретился со студентами Губернского колледжа. Ребята получают профессии кинологов, сотрудников МЧС, электриков и логистов, сообщили в пресс-службе фонда.
Зал приветствовал ветерана спецоперации аплодисментами стоя.
Он также рассказал студентам об истории своей семьи. Сам Вячеслав – военный в третьем поколении, ветеран специальной операции. Его дед – участник Первой Мировой войны, отец – участник Великой Отечественной войны и парада Победы.
Шевяков напомнил ребятам о фактах из истории Отечества, рассказал о современных героях и о том, как попал на спецоперацию Встреча закончилась ответами на вопросы.
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«Ваша задача – хорошо знать историю своей страны, помогать бойцам морально, участвовать в волонтёрском движении. Мы, участники СВО, хотим, чтобы вы выросли достойными людьми, любящими Родину», – сказал Шевяков.
Он также рассказал студентам об истории своей семьи. Сам Вячеслав – военный в третьем поколении, ветеран специальной операции. Его дед – участник Первой Мировой войны, отец – участник Великой Отечественной войны и парада Победы.
Шевяков напомнил ребятам о фактах из истории Отечества, рассказал о современных героях и о том, как попал на спецоперацию Встреча закончилась ответами на вопросы.
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Лора Луганская