Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Координатор фонда «Защитники Отечества» провёл урок в Губернском колледже

Координатор фонда «Защитники Отечества» провёл урок в Губернском колледже

Фото: пресс-служба филиала фонда «Защитники Отечества» в МО

Фото: пресс-служба филиала фонда «Защитники Отечества» в МО

Оригинал
Социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» в Московской области, руководитель проекта «Школа патриотического воспитания», ветеран СВО Вячеслав Шевяков встретился со студентами Губернского колледжа. Ребята получают профессии кинологов, сотрудников МЧС, электриков и логистов, сообщили в пресс-службе фонда.
Зал приветствовал ветерана спецоперации аплодисментами стоя.
«Ваша задача – хорошо знать историю своей страны, помогать бойцам морально, участвовать в волонтёрском движении. Мы, участники СВО, хотим, чтобы вы выросли достойными людьми, любящими Родину», – сказал Шевяков.


Он также рассказал студентам об истории своей семьи. Сам Вячеслав – военный в третьем поколении, ветеран специальной операции. Его дед – участник Первой Мировой войны, отец – участник Великой Отечественной войны и парада Победы.

Шевяков напомнил ребятам о фактах из истории Отечества, рассказал о современных героях и о том, как попал на спецоперацию Встреча закончилась ответами на вопросы.

Читайте также:

Путин раскрыл, как происходящее на СВО определит жизнь страны

«Разваливаются на части»: в США предрекли судьбу ВСУ в зоне СВО

В Госдуме высказались об ответе на попытку атаки ВСУ места запуска «Орешника»
#спецоперация
#сво
#защита
#фонд
#фонд защитники отечества
#московская область
#подмосковье
#колледж
#студенты
Путин вручил награду «Волонтер года»
Путин вручил награду «Волонтер года» Марии Карпенко из Курской области
05 декабря 2024, 19:42

Владимир Путин и Мария Карпенко (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин вручил награду «Волонтер года» главе движения «Вторая жиZнь» Марии Карпенко из Курской области. Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что Карпенко помогала эвакуировать людей из Суджанского района. Волонтерское движение «Вторая жиZнь» она основала в 2016 году.

Организация занимается гуманитарными миссиями в ДНР и ЛНР, а также поддерживает военных медиков и участников СВО.

Международный форум гражданского участия «Мы вместе» начался 5 декабря в День добровольца. Он проходит на площадке Центрального выставочного зала «Манеж».

Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

Читайте также:

Путин назвал россиян семьей

Путин назвал 2025 год ключевым для нового этапа технологического развития

Путин задал Мантурову интересный вопрос
#движение
#форум
#режим
#днр
#лнр
#сво
#минобороны
#путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кадыров сообщил об уничтожении места дислокации ВСУ на белгородском направлении
05 декабря 2024, 18:22

Рамзан Кадыров (фото: kremlin.ru)

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об уничтожении места дислокации ВСУ на белгородском направлении. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей. По словам руководителя региона, точку расквартировки противника поразили бойцы «Гром» из спецназа «Ахмат».
Как отмечается в материале, российские военные накрыли место расположения подразделения аэроразведки ВСУ массированным артиллерийским огнем, после чего оставшиеся силы украинских боевиков были ликвидированы при помощи БПЛА.

Незадолго до этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не будет комментировать критику Кадырова в адрес главы СКР Александра Бастрыкина и руководителя МВД РФ Владимира Колокольцева. Так он ответил на вопрос от «Газеты.Ru».
«Здесь я воздержался бы от каких-либо комментариев. Если кто-то посчитает необходимым давать оценки, они дадут оценки. Я не хотел бы ничего комментировать», — пояснил представитель Кремля.
Напомним, Кадыров раскритиковал глав МВД и Следственного комитета РФ из-за дела чеченского подростка Мурдиева. По мнению главы республики, Бастрыкин и Колокольцев находятся «не на своих местах». Кто такой Муслим Мурдиев и какое отношение к нему имеет Кадыров рассказывало «Радио 1».

Читайте также:

«Надо начинать с себя»: В СПЧ прокомментировали претензии Кадырова к Бастрыкину и Колокольцеву

«Не на своих местах»: Кадыров обвинил Бастрыкина и Колокольцева в плохой работе, связь с делом 14-летнего чеченского подростка

Кадыров высказался о «сидящих не на своих местах» Бастрыкине и Колокольцеве
#скр
#радио 1
#мвд
#военные
#спч
#бпла
#дмитрий песков
#всу
#кадыров
#рф
#бастрыкин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин раскрыл, как происходящее на СВО определит жизнь страны
Президент Путин: ситуация на фронте определит жизнь России на годы вперед
05 декабря 2024, 18:06

Фото: istockphoto/Evgeny555

Происходящее на фронте определит жизнь страны на годы вперед, заявил глава российского государства Владимир Путин. В частности, он упомянул линию боевого соприкосновения на украинском направлении.
«Все мы понимаем, что в значительной степени то, что происходит на линии боевого соприкосновения, на фронте, будет определять жизнь нашей страны на многие годы вперед, а может и на десятилетия, это как минимум», — произнес президент в рамках заседания Совета по вопросам стратегического развития и нацпроектов.
Российского лидера, по его словам, восхитило и удивило то, что ВС РФ конструируют дроны и пользуются ими в условиях боевых действий. Путин резюмировал, что в стране есть среда, генерирующая мужественных и хорошо подготовленных специалистов.

Читайте также:

«Разваливаются на части»: в США предрекли судьбу ВСУ в зоне СВО

Эксперт высказался о защищенности атакованного ВСУ места запуска «Орешника»

«Никаких компромиссов»: На Украине исключили уступки территорий России
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#владимир путин
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Разваливаются на части»: в США предрекли судьбу ВСУ в зоне СВО
Бывший разведчик США Скотт Риттер: Украину ждет долгожданный крах в зоне СВО
05 декабря 2024, 17:48

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Боевики ВСУ осознают, что в зоне спецоперации их давно ожидает крах, заявил в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom бывший американский разведчик Скотт Риттер.
«ВСУ разваливаются на части прямо сейчас, <…> это долгожданный крах, и он происходит ускоренными темпами. Украинцы начинают сдаваться в плен в таком количестве, какого еще не бывало», — прокомментировал он.
Риттер добавил, что бойцов ВС РФ боятся на Украине и буквально в отчаянии от происходящего в зоне боевых действий. Риттер подчеркнул, что в республике может начаться новая волна оттока населения на фоне проблем с электричеством и провалов ВСУ.

«Это не я говорю, а все аналитики: минимум пять миллионов украинцев покинут Украину в ближайшее время, потому что они не могут выжить, ведь тепла нет и не будет. Они будут бежать в Европу — происходит новый кризис беженцев», — заключил аналитик.
Ранее на Западе заявляли, когда может закончиться украинский конфликт. Своим мнением на этот счет поделился профессор из Норвегии Гленн Дизен.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины продолжается с конца февраля 2022 года.

Читайте также:

В Госдуме высказались об ответе на попытку атаки ВСУ места запуска «Орешника»

Лавров: США напали на РФ руками киевского режима

«Раздел Украины»: стало известно, чем кончится правление Зеленского
#мир
#украина
#россия
#война
#сво
#всу
#конфликт
#новости
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме высказались об ответе на попытку атаки ВСУ места запуска «Орешника»
Швыткин: Россия не ориентируется на ответные удары, а выполняет задачи СВО
05 декабря 2024, 17:11

Фото: istockphoto/ANGHI

Российская сторона не ориентируется на ВСУ в части ответных атак, решения принимаются согласно задачам спецоперации, заявил «Ленте.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин. При этом парламентарий подчеркнул готовность ВС РФ к предотвращению возможных нападок противника.
«Мы ориентируемся не на действия ВСУ, а на указания Генштаба. В случае необходимости может быть принято решение о нанесении удара тем же «Орешником» — я уверен, что цели уже определены. Но, повторяю, мы не ориентируемся на нанесение ответных ударов, а выполняем задачи СВО, исходя из замысла Генштаба Вооруженных сил России», — резюмировал собеседник.

В ноябре ВСУ ударили по военным объектам России в Брянской и Курской областях. В ответ российская сторона применила новую ракету «Орешник» по объекту противника в Днепропетровске. Позже украинские военные предприняли попытку атаки места запуска «Орешника» в Астраханской области.

Читайте также:

Эксперт высказался о защищенности атакованного ВСУ места запуска «Орешника»

«Никаких компромиссов»: На Украине исключили уступки территорий России

На Украине могут начать мобилизацию женщин
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#всу
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лавров: США напали на РФ руками киевского режима
05 декабря 2024, 16:50

Фото: istockphoto/ser-alim

США напали на РФ руками киевского режима, а Россия не хочет ни на кого нападать, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в рамках пресс-конференции по итогам заседания СМИД ОБСЕ.
Он подчеркнул, что Вашингтон использует неонацистов, а также дальнобойное оружие для обстрелов территорий России.

«Мы вообще не хотим ни на кого нападать», — сказал Лавров.
Главный дипломат РФ также сослался на слова главы государства о том, что российской стороне не оставили ничего другого, кроме начала спецоперации. Руководитель внешнеполитического ведомства отметил, что Украину давно превращали в плацдарм для создания угрозы РФ.

В заключение Лавров назвал американское руководство «не договороспособными».

Страны Запада и Евросоюза начали помогать Киеву на фоне спецоперации в Донбассе.

Читайте также:

«Раздел Украины»: стало известно, чем кончится правление Зеленского

На Западе заявили, когда закончится конфликт на Украине

Эксперт высказался о защищенности атакованного ВСУ места запуска «Орешника»
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#сша
#киев
#новости
#мид рф
#сергей лавров
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Раздел Украины»: стало известно, чем кончится правление Зеленского
Политолог Михайлов: правление Зеленского закончится разделом Украины
05 декабря 2024, 16:19

Фото: iStock/IherPhoto

Правление Зеленского закончится разделом Украины, но этот вопрос будут решать с тем, кто придет ему на смену. Об этом заявил политолог Евгений Михайлов. По его мнению, сейчас Зеленский абсолютно непопулярно не только на Западе, но и среди украинского народа.
«Та часть Украины, которая может остаться как некое подобие государства, явно не примет Зеленского как лидера, потому что именно он довел Украину до нынешнего состояния. То, что раздел Украины состоится, — я согласен. Запад все больше пишет правильных публикаций и готовит Украину к тому, что она проиграла», — отметил он в беседе с RT.
Тем временем политолог Юрий Светов считает, что на данный момент отсутствуют какие-либо предпосылки к началу мирных переговоров России и Украины. В разговоре с «Вечерней Москвой» он пояснил, что от украинской власти изо дня в день звучат соверешенно разные заявления, включая сканадальные слова Зеленского о том, что Россию нужно «послать на три буквы».

По словам Светова, ключевой вопрос сейчас — это освобождение Курахово и Покровска.
«Все решается на поле, а не в этой ситуации междуцарствия, когда Байден еще не ушел, а Трамп не пришел. Когда мы услышим лично от действующего президента Дональда Трампа предложения о перемирии и его условиях, тогда их и нужно будет обсуждать. Но на текущий момент обсуждать нечего», — подчеркнул политолог.
​Читайте также:

​На Западе заявили, когда закончится конфликт на Украине

На Украине могут начать мобилизацию женщин

«Никаких компромиссов»: На Украине исключили уступки территорий России
#конфликт
#политолог
#запад
#байден
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Западе заявили, когда закончится конфликт на Украине
Профессор Дизен: конфликт на Украине закончится, когда этого захотят США
05 декабря 2024, 16:06

Фото: istockphoto/Iryna Imago

Украинский конфликт завершится, когда этого захочет Вашингтон, а мнение простых украинцев его не интересует, заявил в соцсетях норвежский профессор Гленн Дизен. По его словам, американские власти не отказались от своих планов в отношении Украины.
«Большинство украинцев хотят начала мирных переговоров, но Вашингтон не закончил с Украиной и оказывает давление на Украину, чтобы она отправила своих 18-летних детей на передовую», — сказано в публикации.

Дизен добавил, что с такими друзьями и врагов не надо. Российские власти не раз заявляли, что поставки вооружений киевскому режиму лишь затягивают конфликт. Отмечалось, что американская сторона реализует свою стратегию «до последнего украинца».

Ранее военный эксперт высказался на тему атаки со стороны Украины российского полигона в Астраханской области.

Читайте также:

Подоляк: В Курской области начался военный «движ»

«Двойник Жириновского» получит в зону СВО квадроциклы и другую помощь от ЛДПР

Силы ПВО сбили более 100 украинских беспилотников и два снаряда РСЗО HIMARS
#мир
#украина
#сша
#война
#россия
#сво
#конфликт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эксперт высказался о защищенности атакованного ВСУ места запуска «Орешника»
Капитан Дандыкин: полигон Капустин Яр надежно защищен от атак боевиков ВСУ
05 декабря 2024, 15:48

Фото: istockphoto/bpawesome

Атакованное боевиками ВСУ место запуска российской системы «Орешник» — полигон Капустин Яр в астраханском регионе, имеет высокий уровень защиты, заявил «Ленте.ру» военный аналитик Василий Дандыкин. Собеседник прокомментировал очередной удар со стороны дронов противника.
«У них еще не остыло после «Орешника». (...) Очевидно, что этот полигон защищен, что и было продемонстрировано в результате отражения этой атаки. Это большой, степной полигон, значит, этот дрон достаточно долго летел. Им немцы передали серьезные беспилотники. Разумеется, выводы сделаны», — сказал Дандыкин.
Офицер заключил, что атаки дронов Украины уже не такие масштабные нежели раньше и успешно отражаются российскими войсками.

Перед этим на Украине оценили возможность уступки территорий российской стороне.

Боевые действия в Донбассе продолжаются с 24 февраля 2022 года с целью демилитаризации и денацификации украинской республики.

Читайте также:

На Украине могут начать мобилизацию женщин

ВКС России ударили по аэродрому Умань: срыв атаки на Курск и чем обернется уничтожение авиабомб НАТО для ВСУ

Кадыров показал видео удара спецназа «Ахмат» по ВСУ на белгородском направлении
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#конфликт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате