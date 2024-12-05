В Госдуме высказались об ответе на попытку атаки ВСУ места запуска «Орешника»

Правление Зеленского закончится разделом Украины, но этот вопрос будут решать с тем, кто придет ему на смену. Об этом заявил политолог Евгений Михайлов. По его мнению, сейчас Зеленский абсолютно непопулярно не только на Западе, но и среди украинского народа.