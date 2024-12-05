В Госдуме высказались об ответе на попытку атаки ВСУ места запуска «Орешника»

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Российская сторона не ориентируется на ВСУ в части ответных атак, решения принимаются согласно задачам спецоперации, заявил «Ленте.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин. При этом парламентарий подчеркнул готовность ВС РФ к предотвращению возможных нападок противника.
«Мы ориентируемся не на действия ВСУ, а на указания Генштаба. В случае необходимости может быть принято решение о нанесении удара тем же «Орешником» — я уверен, что цели уже определены. Но, повторяю, мы не ориентируемся на нанесение ответных ударов, а выполняем задачи СВО, исходя из замысла Генштаба Вооруженных сил России», — резюмировал собеседник.
В ноябре ВСУ ударили по военным объектам России в Брянской и Курской областях. В ответ российская сторона применила новую ракету «Орешник» по объекту противника в Днепропетровске. Позже украинские военные предприняли попытку атаки места запуска «Орешника» в Астраханской области.
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