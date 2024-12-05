Путин раскрыл, как происходящее на СВО определит жизнь страны

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Происходящее на фронте определит жизнь страны на годы вперед, заявил глава российского государства Владимир Путин. В частности, он упомянул линию боевого соприкосновения на украинском направлении.
«Все мы понимаем, что в значительной степени то, что происходит на линии боевого соприкосновения, на фронте, будет определять жизнь нашей страны на многие годы вперед, а может и на десятилетия, это как минимум», — произнес президент в рамках заседания Совета по вопросам стратегического развития и нацпроектов.Российского лидера, по его словам, восхитило и удивило то, что ВС РФ конструируют дроны и пользуются ими в условиях боевых действий. Путин резюмировал, что в стране есть среда, генерирующая мужественных и хорошо подготовленных специалистов.
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Никита Кротов