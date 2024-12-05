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Боевики ВСУ осознают, что в зоне спецоперации их давно ожидает крах, заявил в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom бывший американский разведчик Скотт Риттер.
«ВСУ разваливаются на части прямо сейчас, <…> это долгожданный крах, и он происходит ускоренными темпами. Украинцы начинают сдаваться в плен в таком количестве, какого еще не бывало», — прокомментировал он.Риттер добавил, что бойцов ВС РФ боятся на Украине и буквально в отчаянии от происходящего в зоне боевых действий. Риттер подчеркнул, что в республике может начаться новая волна оттока населения на фоне проблем с электричеством и провалов ВСУ.
«Это не я говорю, а все аналитики: минимум пять миллионов украинцев покинут Украину в ближайшее время, потому что они не могут выжить, ведь тепла нет и не будет. Они будут бежать в Европу — происходит новый кризис беженцев», — заключил аналитик.Ранее на Западе заявляли, когда может закончиться украинский конфликт. Своим мнением на этот счет поделился профессор из Норвегии Гленн Дизен.
Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины продолжается с конца февраля 2022 года.
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