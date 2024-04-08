В Житомирской области Украины российские БПЛА взорвали нефтебазу — видео

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Российские военные с помощью беспилотников уничтожили нефтебазу ВСУ в Житомирской области. Об этом сообщили российские военные корреспонденты в Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Сообщается, что после российского удара начался мощный пожар. До этого в регионе была объявлена воздушная тревога.
Иные подробности атаки не уточняются. В Минобороны РФ пока не прокомментировали эту информацию.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Иные подробности атаки не уточняются. В Минобороны РФ пока не прокомментировали эту информацию.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова