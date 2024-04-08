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В Житомирской области Украины российские БПЛА взорвали нефтебазу — видео

«РВ»: российские беспилотники взорвали нефтебазу в Житомирской области
08 апреля 2024, 09:12
Фото: iStock/sarawutk

Фото: iStock/sarawutk

Российские военные с помощью беспилотников уничтожили нефтебазу ВСУ в Житомирской области. Об этом сообщили российские военные корреспонденты в Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Сообщается, что после российского удара начался мощный пожар. До этого в регионе была объявлена воздушная тревога.




Иные подробности атаки не уточняются. В Минобороны РФ пока не прокомментировали эту информацию.



Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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В Николаевской области Украины российские дроны повредили ЛЭП
08 апреля 2024, 09:28

Фото: iStock/Creative-Touch

В Николаевской области на юге Украины повреждены линии электропередач. Об этом сообщил глава военной администрации Виталий Ким в своём Telegram-канале.
Отмечается, что ЛЭП были повреждены обломками сбитого беспилотника. В результате этого оказались обесточены 14 населённых пунктов и один частично.

В настоящее время ведутся работы по восстановлению электроснабжения, подчеркнул Ким.

Напомним, что российские войска начали наносить удары по инфраструктуре Украины 10 октября 2022 года - спустя два дня после теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. ВС РФ наносят удары по энергетическим объектам, оборонной-промышленному комплексу, комплексам военного управления и связи.

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#украина
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#беспилотник
#вс рф
#обстрел
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Координатор подполья Лебедев: ВС РФ поразили украинский аэродром Долгинцево
08 апреля 2024, 09:26

Фото: iStock/Piotr Mitelski

ВС РФ поразили аэродром Долгинцево, который находится в Криворожской области Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
Отмечается, что в ночь на понедельник, 8 апреля, в районе города Кривой Рог был зафиксирован прилет. Снаряд попал по территории аэродрома, на котором базируются самолеты украинской армии. Лебедев уточнил, что тревоги нет.

Ранее сообщалось, что российские военные с помощью беспилотников уничтожили нефтебазу ВСУ в Житомирской области.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#спецоперация
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После попадания БПЛА на спиртзавод в Курской области разгорелся пожар
08 апреля 2024, 09:11

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта

Пожар разгорелся на территории спиртзавода в Курской области, об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.
«Сегодня ночью украинский беспилотник сбросил взрывчатку на территории бывшего спиртзавода недалеко от села Гуево Суджанского района», — прокомментировал случившееся Старовойт.

В результате атаки беспилотника на территории бывшего завода разгорелся пожар, уточнил губернатор.

К счастью, возгорание удалось экстренно ликвидировать. Никто из местных жителей не получал никаких травм.

Напомним, 7 апреля система ПВО сбила украинский беспилотник самолётного типа над Брянской областью. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#курская область
#беспилотник
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#завод
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В ДНР сообщили об уничтожении бойцов «Азова»* у Часова Яра
Советник главы ДНР Кимаковский: ВС РФ уничтожили бойцов «Азова»* у Часова Яра
08 апреля 2024, 08:36

Фото: iStock/zabelin

Советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский сообщил, что воздушно-космические силы России уничтожили большую группу бойцов спецбригады «Азов»* на окраинах Часова Яра, передает ТАСС.
Кимаковский отметил, что большинство бойцов находились в жилой застройке. По его словам, они были уничтожены вместе с опорниками.

Советник главы ДНР рассказал, что количество погибших достигает нескольких сотен. Точное их число трудно назвать по причине того, что они похоронены под завалами многоэтажек, добавил Кимаковский.

Ранее представитель подполья Сергей Лебедев сообщил, что боевики националистического формирования «Азов»*, большое число которых ранее наблюдалось в центре Харькова, покинули город.

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Президент Финляндии призвал к продолжению боев на Украине
Глава Финляндии Стубб счел бои на Украине единственным способом добиться мира
08 апреля 2024, 08:18

Фото: iStock/sezer ozger

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что считает продолжение боевых действий на Украине единственным способом добиться мира в этом противостоянии, передает телеканал CNN.
Глава финского государства отметил, что на сегодняшний день мирные переговоры по завершению конфликта не могут начаться. Стубб отметил, что граждане Украины сильно устали от затянувшихся боевых действий.

Ранее Стубб сообщил о полном отсутствии политического диалога с РФ. По его мнению, такой диалог необходим, помимо прочего, для мирных переговоров для урегулирования украинского конфликта.

Напомним, последний раз переговоры с участием РФ и Украины проходили во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. Спустя время украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает проведение переговоров с президентом России.

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#финляндия
#спецоперация
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Названы уникальные свойства новой обуви для бойцов спецоперации
Новая обувь для бойцов СВО защищает ноги при подрыве на противопехотных минах
08 апреля 2024, 07:21

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Новая обувь для сапёров защищает ноги при подрыве на противопехотных минах, сообщает РИА Новости.
По словам представителя Международного противоминного центра ВС РФ с позывным «Умный», новые ботинки уже используются инженерными подразделениями на авдеевском направлении.

Так, верхняя часть ботинок противоосколочная, а нижняя часть защищает от подрыва на «Лепестке» (37 граммов взрывчатого вещества).
Обувь весит не более 3,5 килограммов, выпускается всех типоразмеров, расцветка — хаки, черный и песочная.

Для повышения эргономических характеристик — внутренняя часть обуви выполнена из «гортекса» — водостойкой и «дышащей» ткани.

При подрыве происходит отлом ножки. Крепление универсальное и позволяет регулировать размер от 40 до 45.

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#вс рф
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Стало известно о разработке в РФ тяжелой огнеметной системы ТОС-3
«Ростех» сообщил о разработке новой тяжелой огнеметной системы ТОС-3
08 апреля 2024, 06:37

Фото: Минобороны РФ

«Ростех» разрабатывает новую тяжелую огнеметную систему ТОС-3. Об этом информирует индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев в беседе с информагенством ТАСС.
«Перспективная машина на гусеничной базе будет оснащена новой пусковой установкой. Это позволит увеличить дальность стрельбы, применять новые боеприпасы», — пояснил Оздоев.
Он отметил, что первую опытную машину уже создали.

Ранее обозреватель польского издания писал, что российские авиабомбы ФАБ-3000 отличаются не только массовостью, но и возможностью постоянно их модернизировать. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вооружение
#вс рф
#техника
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Российский «Град» уничтожил украинский РСЗО «Вампир»
Минобороны: «Град» уничтожил обстреливавшую Белгородскую область РСЗО «Вампир»
08 апреля 2024, 05:27

Фото: Минобороны РФ

Российская реактивная система залпового огня (РСЗО) «Град» поразила обстреливавшую Белгородскую область РСЗО «Вампир» ВСУ. Об этом информирует Минобороны России.
«Расчет реактивной системы залпового огня «Град» группировки прикрытия государственной границы уничтожил вместе с боекомплектом вражескую РСЗО «Вампир», которая обстреливала несколько дней населенные пункты Белгородской области», — сообщили в оборонном ведомстве.
В МО также уточнили, что украинский «Вампир» был расположен в заболоченной и труднопроходимой местности. Помимо этого, РСЗО находился на расстоянии максимальной дальности стрельбы для «Града».

До этого сообщалось, что в зоне спецоперации впервые применили комплекс ПВО «Панцирь-М» и уничтожили Storm Shadow. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#град
#всу
#минобороны
#рзсо
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Осужденная экс-министр культуры Крыма подала заявление на службу в зоне спецоперации
ОНК: осужденная за взятки бывшая министр культуры Крыма хочет служить в зоне СВО
08 апреля 2024, 05:13

Фото: РИА Новости / Константин Михальчевский

Экс-министр культуры республики Крым Вера (Арина) Новосельская, осужденная за взяточничество, в СИЗО подала заявление на службу в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил член ОНК Москвы Арслан Хасавов изданию РИА Новости.
«На днях с проверкой посетили СИЗО-6 в Москве, где в том числе поговорили с экс-министром культуры Крыма Верой Новосельской. Она нам рассказала, что подала заявление на службу на СВО», — заявил Хасавов.
Новосельская сказала, что заявление было подано еще 3 месяца назад. Она выразила надежду на рассмотрение обращения в ближайшее время.

В июле 2023 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Новосельскую к десяти годам колонии по делу о получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2018 году Новосельская получила от бенефициара ООО «Меандр» 25 млн рублей за покровительство в ходе строительно-монтажных работах Крымского государственного центра детского театрального искусства.

Новосельская была арестована в Москве 19 ноября 2021 года, затем глава Крыма Сергей Аксенов отстранил ее от должности.

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