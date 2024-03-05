Корабль «Сергей Котов» подвергся атаке: роль судна в СВО, почему ВСУ открыли на него охоту

Последние новости о корабле «Сергей Котов»





«Одной из целей был Крымский мост. С мостом все в порядке, атака была отбита. Украина после провалов на фронте несет большие репутационные риски, и, как правило, после каждого фиаско на фронте они что-нибудь отчебучивают. Все знали, оставалось только ждать. Так и случилось: БЭКами был атакован патрульный корабль проекта 22160 "Сергей Котов“», — заявили авторы статьи.





«Сергей Котов»: особенности корабля

ВСУ ранее трижды атаковали «Сергея Котова»

Безэкипажные катера ВСУ предприняли попытку атаки патрульного корабля проекта 22160 «Сергей Котов» минувшей ночью. Об этом сообщили сразу несколько российский военных корреспондентов. В настоящее время российское оборонное ведомство информацию не комментировало.По информации телеграм-канала «Белорусский силовик», целью ВСУ был Крымский мост, однако после отражения атак, противник предпринял попытку уничтожения российского корабля.Военкор Александр Коц отметил, что украинская армия «давно гонялась за „Сергеем Котовым“». По его словам, прежде было совершено минимум три атаки на судно черноморского флота.На боевое дежурство корабль «Сергей Котов» заступил 30 июля 2022 года. Он имеет скорость 30 узлов. Дальность плавания — 6 тысяч миль на 16 узлах. Автономность — 60 суток. Экипаж — до 80 человек. Вооружение: 76-мм артиллерийская установка АК-176МА, многоканальный зенитный ракетный комплекс «Штиль-1», зенитный ракетный комплекс ближнего действия 3М-47 «Гибка», два малогабаритных дистанционно управляемых противодиверсионных гранатометных комплекса ДП-65. Возможно базирование вертолета Ка-27ПС.25 июля 2023 года ВСУ попытались атаковать российский корабль с использованием надводных беспилотников. Нападение было осуществлено в 370 километрах юго-западнее Севастополя. Корабль при атаке не пострадал. Еще одна безуспешная попытка поражения корабля «Сергей Котов» была предпринята силами украинской армии 1 августа. Морское судно повреждения не получило и продолжило выполнять поставленные задачи.Также ВСУ направили безэкипажные катера к российскому кораблю 14 сентября прошлого года. Пять катеров противника было уничтожено ответным огнем.



