Корабль «Сергей Котов» подвергся атаке: роль судна в СВО, почему ВСУ открыли на него охоту

Фото: iStock/Page Chichester
Минувшей ночью ВСУ вновь предприняли попытку атаки на корабль Черноморского флота. Что известно о нападении и почему ВСУ пытались уничтожить морское судно более трех раз, читайте в материале «Радио 1».
Последние новости о корабле «Сергей Котов»
Безэкипажные катера ВСУ предприняли попытку атаки патрульного корабля проекта 22160 «Сергей Котов» минувшей ночью. Об этом сообщили сразу несколько российский военных корреспондентов. В настоящее время российское оборонное ведомство информацию не комментировало.
«Одной из целей был Крымский мост. С мостом все в порядке, атака была отбита. Украина после провалов на фронте несет большие репутационные риски, и, как правило, после каждого фиаско на фронте они что-нибудь отчебучивают. Все знали, оставалось только ждать. Так и случилось: БЭКами был атакован патрульный корабль проекта 22160 "Сергей Котов“», — заявили авторы статьи.
Военкор Александр Коц отметил, что украинская армия «давно гонялась за „Сергеем Котовым“». По его словам, прежде было совершено минимум три атаки на судно черноморского флота.
«Сергей Котов»: особенности корабля
На боевое дежурство корабль «Сергей Котов» заступил 30 июля 2022 года. Он имеет скорость 30 узлов. Дальность плавания — 6 тысяч миль на 16 узлах. Автономность — 60 суток. Экипаж — до 80 человек. Вооружение: 76-мм артиллерийская установка АК-176МА, многоканальный зенитный ракетный комплекс «Штиль-1», зенитный ракетный комплекс ближнего действия 3М-47 «Гибка», два малогабаритных дистанционно управляемых противодиверсионных гранатометных комплекса ДП-65. Возможно базирование вертолета Ка-27ПС.
ВСУ ранее трижды атаковали «Сергея Котова»
25 июля 2023 года ВСУ попытались атаковать российский корабль с использованием надводных беспилотников. Нападение было осуществлено в 370 километрах юго-западнее Севастополя. Корабль при атаке не пострадал. Еще одна безуспешная попытка поражения корабля «Сергей Котов» была предпринята силами украинской армии 1 августа. Морское судно повреждения не получило и продолжило выполнять поставленные задачи.
Также ВСУ направили безэкипажные катера к российскому кораблю 14 сентября прошлого года. Пять катеров противника было уничтожено ответным огнем.
Читайте также:
Военкор Коц сообщил, что ВСУ подбили корабль Черноморского флота «Сергей Котов»
Песков отказался комментировать информацию об атаке ВСУ на корабль ЧМФ России
Десантный корабль «Новочеркасск» поврежден в Феодосии при отражении удара ВСУ
Анастасия Хохлова