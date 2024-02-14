Песков отказался комментировать информацию об атаке ВСУ на корабль ЧМФ России

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не может комментировать информацию об атаках на корабли в Черном море, так как это зона ответственности Минобороны РФ. Так он ответил на вопрос о том, что в Черном море ВСУ подбили один из российских кораблей.
«Это все-таки напрямую связано с ходом специальной военной операции, соответственно, это исключительно прерогатива министерства обороны. Я предлагаю вам ориентироваться на заявления наших военных коллег», - сказал Песков.Другую информацию он не предоставил.
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Элина Позднякова