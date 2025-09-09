«Корабль тонет — крысы бегут»: журналист высказался о бегстве Кулебы за рубеж
Журналист Фази связал бегство Кулебы со скорым крахом Украины
Журналист Томас Фази в соцсетях отметил, что заявление экс‑главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о побеге в Польшу указывает на скорый крах страны.
8 сентября Кулеба сообщил, что покинул Украину из‑за указа Владимира Зеленского, запрещающего выезд бывшим дипломатическим служащим. По его словам, он успел уехать за несколько часов до вступления указа в силу и «никогда не думал, что придется бежать из своей страны, как вор ночью».
Экс‑министр также отметил, что украинское законодательство не обязывает бывших дипломатов призываться в Вооружённые силы в рамках мобилизации, а запрет на выезд ставит под угрозу его преподавательскую деятельность в вузах Европы и США.
«Корабль тонет — крысы бегут», — написал Фази.
Депутат Госдумы Светлана Журова в свою очередь заявила, что слова Кулебы могут приоткрыть Западу глаза на отсутствие демократических принципов на Украине.