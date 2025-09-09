«Корабль тонет — крысы бегут»: журналист высказался о бегстве Кулебы за рубеж

09 сентября 2025, 14:34

Журналист Фази связал бегство Кулебы со скорым крахом Украины

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Журналист Томас Фази в соцсетях отметил, что заявление экс‑главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о побеге в Польшу указывает на скорый крах страны.





8 сентября Кулеба сообщил, что покинул Украину из‑за указа Владимира Зеленского, запрещающего выезд бывшим дипломатическим служащим. По его словам, он успел уехать за несколько часов до вступления указа в силу и «никогда не думал, что придется бежать из своей страны, как вор ночью».



Экс‑министр также отметил, что украинское законодательство не обязывает бывших дипломатов призываться в Вооружённые силы в рамках мобилизации, а запрет на выезд ставит под угрозу его преподавательскую деятельность в вузах Европы и США.





«Корабль тонет — крысы бегут», — написал Фази.