«Все кнуты достались Украине»: Кулеба сделал истеричное заявление из-за России

29 июня 2025, 12:38

Экс-глава МИД Украины Кулеба заявил, что Украине достались только кнуты

Фото: iStock/Silent_GOS

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пожаловался, что Киеву достались только кнуты. Об этом политик заявил в интервью Fox News на фоне переговорного процесса с Россией.