«Все кнуты достались Украине»: Кулеба сделал истеричное заявление из-за России
Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пожаловался, что Киеву достались только кнуты. Об этом политик заявил в интервью Fox News на фоне переговорного процесса с Россией.
Дипломат подчеркнул, что в результате переговоров все кнуты достались Украине, а все пряники – России. По его словам, на протяжении столетий в истории дипломатии такого не наблюдалось.
Кулеба добавил, что у президента США Дональда Трампа имеются все возможности для урегулирования украинского конфликта. Однако, чтобы добиться успеха в этом вопросе, продолжил собеседник издания, Вашингтону необходимо перераспределить кнуты и пряники и создать дефицит времени.
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