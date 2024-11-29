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Российская армия заняла ключевой укрепрайон украинских сил в Часове Яре, а украинские военные в Курахово сдаются в плен российским беспилотникам. О том, как складывается обстановка на других направлениях расскажет «Радио 1».
Курская область
Наиболее интенсивные бои происходят вокруг населённых пунктов Новоивановка и Дарьино, расположенных недалеко от посёлка Малая Локня в Курской области. Киев направляет в этот регион свои самые подготовленные части, даже жертвуя силами на Донбассе. Оккупационные войска получают лучшее западное вооружение. Из-за серьёзной нехватки личного состава украинские власти вынуждены мобилизовать коммунальных работников в приграничной Сумской области.
Штурмовые группы Вооруженных сил России значительно продвинулись в районе Нижнего Клина, успешно отразив три контратаки со стороны ВСУ из Свердликова. При этом половина атакующих была уничтожена, а оставшиеся бойцы были вынуждены отступить.
Согласно данным источника «Северный ветер», ракетные удары «Искандеров» нанесли серьезный урон пунктам хранения американских РСЗО «Хаймарс» и MLRS в Сумской области. В результате этих атак были уничтожены две пусковые установки РСЗО «Хаймарс», транспортно-заряжающая машина РСЗО MLRS и четыре единицы автомобильной техники. Потери противника составили до 60 человек.
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Атаки ВСУ на территорию России
В ночь на 29 ноября Минобороны РФ сообщило об успешном отражении атак 47 беспилотников, направленных на территорию России. Наибольшее количество дронов — 29 — было уничтожено в Ростовской области. Также восемь БПЛА сбиты над Краснодарским краем, по три — над Белгородской, Брянской и Воронежской областями, и один — в Крыму.
Согласно официальному заявлению, все 47 украинских беспилотников были ликвидированы средствами противовоздушной обороны.
Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что система ПВО успешно уничтожила около 30 дронов на северо-западе региона. По его словам, никто не пострадал. Однако на хуторе Масаловка в Каменском районе была повреждена кровля частного дома, а в Дьячкино Тарасовского района упали обломки дрона, что привело к повреждению остекления в жилом доме.
Донецкое направление
В Часове Яре ВС РФ успешно укрепились в ключевом оборонительном пункте украинских сил — на территории огнеупорного комбината. Эта информация подтверждается источниками с противоположной стороны. В настоящее время ВС РФ ведут бои за высотные здания в западной части города. На южных подступах к Часову Яру российские войска окружают позиции ВСУ и стремятся продвинуться к Константиновке. В этом направлении действуют наиболее опытные бойцы, обученные эффективно сбивать украинские дроны с помощью стрелкового оружия.
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Кураховское направление
На Кураховском направлении наблюдается активное продвижение к северу от города. Военные 114-й бригады 51-й армии освободили населённый пункт Берестки, расположенный на берегу водохранилища. В самом Курахове украинские военные получают призывы к сдаче через дроны.
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Торецкое направление
На Торецком направлении ВС РФ достигли успехов на флангах города. В южной части Нелеповки удалось продвинуться на 250 метров, а на юге от Торецка — на 650 метров. ВСУ сообщают о значительных потерях на данном участке фронта. По их информации, за десять дней боевых действий ВСУ потеряли около 500 человек.
Согласно их сведениям, около 150 российских военнослужащих проникли в тыл 95-й бригады во время ротации. Командование направило на позиции четыре бронемашины, которые не были прикрыты. В результате ВСУ потеряли 40 человек, а в последующие дни ситуация повторилась.
Харьковское направление
На Харьковском направлении российские штурмовые отряды продолжают наступление после освобождения села Копанки. Военный эксперт Андрей Марочко сообщает, что попытка украинских войск остановить продвижение ВС РФ привела к потере трёх опорных пунктов и полному уничтожению взвода ВСУ.
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Анастасия Хохлова