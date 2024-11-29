Опубликовали фото уничтоженного в Курской области британского танка Challenger 2

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Появились фотографии британского танка Challenger 2, который уничтожили в Курской области. Их опубликовал Телеграм-канал «Жесть Курск».
На кадрах можно разглядеть лежащую на земле башню — похоже, ее танк «метнул» после удачного попадания по нему снарядом, который выпустили Вооружённые силы России. На иной фотографии видно фрагмент брони со следом пробития.
Основной боевой танк Британии «Challenger 2» разработали как более оснащенную и защищенную версию танка «Challenger 1». Он не оснащен системой заряжания — это снижает его боевые возможности в критической ситуации. Пушка танка имеет хорошую точность, это компенсируется необходимостью основательного ухода за ней, из-за износа пушки может произойти детонация снаряда внутри танка, и подобные случаи уже происходили. Ещё у танка уязвимое расположение боекомплекта.
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Ольга Енгалычева