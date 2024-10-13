«Короче, ждем»: Солдат ВСУ записал предсмертное видео в окружении ВС РФ

Фото: istock/zabelin
Солдат украинских Вооруженных сил записал видео перед смертью, попав в окружение российских войск. Запись появилось в Telegram на канале Military Theme Z.
В этом ролике военнослужащий показывает место, где находится, и говорит, что их «с пациками» окружили с разных сторон. На фоне слышна русская речь и звуки разрывов снарядов.
Не указано, на каком участке фронта было снято это видео. По информации канала, видео нашли в TikTok, который активно используют солдаты ВСУ. Ранее это приложение помогло нанести удар по украинскому командному пункту, так как их местоположение удалось выяснить через TikTok
Ранее российские военные прорвали оборону ВСУ на Времевском направлении запорожской линии фронта. Бойцы водрузили флаг России над северными окраинами населенного пункта Левадное.
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«Короче, ждем. Всех люблю», — произносит солдат, после чего запись заканчивается.
Не указано, на каком участке фронта было снято это видео. По информации канала, видео нашли в TikTok, который активно используют солдаты ВСУ. Ранее это приложение помогло нанести удар по украинскому командному пункту, так как их местоположение удалось выяснить через TikTok
Ранее российские военные прорвали оборону ВСУ на Времевском направлении запорожской линии фронта. Бойцы водрузили флаг России над северными окраинами населенного пункта Левадное.
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Лия Мурадьян