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Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли взвод солдат при попытке контратаковать в районе населённого пункта Левадное в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
В разговоре с ТАСС он рассказал, что накануне российские войска зашли на северные окраины Левадного. Ночью украинские подразделения предприняли попытку контратаки на этом участке, но она закончилась крайне неудачно. Потери ВСУ составили до взвода военнослужащих, сказал Рогов.
Кроме того, считает общественник, на фоне последних продвижений российские войска имеют возможность в Запорожской области развивать наступление сразу на нескольких направлениях. Освобождение Левадного позволит продвигаться на запад и юго-запад, в сторону Гуляйполя, что значительно улучшит позиции российских частей и резко ухудшит положение противника, заключил Рогов.
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Александр Бойцов