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Украинские боевики срывают злость на жителей приграничных районов Курской области из-за неудач на фронте. Об этом сообщают 12 октября силовые структуры.
«ВСУ разозлились на местное население из-за ситуации на фронте. Репрессии усилились», — цитирует источник ТАСС.
Ранее глава Кореневского района Курской области Марина Дегтярева сообщила, что украинские военные вывезли сельскохозяйственную технику с оккупированных территорий и уничтожили то, что не смогли забрать. Она также сообщила о расстреле мирных жителей мира во время эвакуации и других преступлениях со стороны ВСУ.
О преступлениях ВСУ также рассказала волонтер Мария, которая помогает эвакуировать мирных жителей и вывозить тела убитых из приграничных районов Курской области. По данным волонтеров, украинские военные убивают мирных жителей, тела которых находят на территории. В числе погибших есть и дети. На телах фиксируют огнестрельные ранения.
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Ранее глава Кореневского района Курской области Марина Дегтярева сообщила, что украинские военные вывезли сельскохозяйственную технику с оккупированных территорий и уничтожили то, что не смогли забрать. Она также сообщила о расстреле мирных жителей мира во время эвакуации и других преступлениях со стороны ВСУ.
О преступлениях ВСУ также рассказала волонтер Мария, которая помогает эвакуировать мирных жителей и вывозить тела убитых из приграничных районов Курской области. По данным волонтеров, украинские военные убивают мирных жителей, тела которых находят на территории. В числе погибших есть и дети. На телах фиксируют огнестрельные ранения.
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Лия Мурадьян