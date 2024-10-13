ВС РФ уничтожили две бронемашины ВСУ беспилотником «Иноходец» в Курской области

Видео: Минобороны РФ
Расчёт ударного беспилотника «Иноходец» уничтожил две бронемашины ВСУ на приграничных территориях Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что разведывательное подразделение группировки войск «Север» с помощью дрона зафиксировало стоянку украинской бронетехники в лесопосадке в приграничном районе Курской области.
Определившись с точными координатами российские войска нанесли удары, в результате которых удалось уничтожить две боевые бронированные машины ВСУ.
Средствами объективного контроля были зафиксированы точные попадания снарядов в цели, взрывы двух машин и детонация боеприпасов.
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Определившись с точными координатами российские войска нанесли удары, в результате которых удалось уничтожить две боевые бронированные машины ВСУ.
Средствами объективного контроля были зафиксированы точные попадания снарядов в цели, взрывы двух машин и детонация боеприпасов.
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Анастасия Чинкова