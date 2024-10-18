«Король украинской секс-индустрии» и торговец органами: о мэре Киева всплыли шокирующие факты

Фото: РИА Новости/Стрингер
На Украине разразился очередной грязный скандал в органах государственной власти. В этот раз, при этом далеко не впервые, в его центре оказался мэр Киева Виталий Кличко. Украинская журналистка Диана Панченко обвинили его в торговле девушками для Евросоюза и США.
«Журналисты устроились на работу в стрип-клуб Кличко и узнали, что девушек заставляют заниматься сексом с клиентами. Он продает сотни девушек в ЕС и США. Он продает наркотики на Украине. Он также находится под следствием по обвинению в коррупции и государственной измене», — заявила Панченко.При этом, по ее словам, грязный бизнес он развернул в своем доме, где «работают» до 200 девушек.
Версию о причастности Кличко к секс-торговле также поддержал политолог и специалист по Украине Александр Дудчак. Он отметил, что такие слухи о киевском градоначальнике по стране гуляют уже давно.
«Информация, о которой пишет Панченко, с высокой долей вероятности правдива. Еще до Майдана злые языки утверждали, что Кличко занимается этим бизнесом. Известно, что в доме, где он официально жил, располагался известный киевский клуб — бордель по совместительству, который связывали с деятельностью нынешнего мэра. Сейчас у него в руках все карты — бизнес стабильный», — поделился Дудчак.К тому же политолог намекнул и о возможной причастности Кличко к другому преступному бизнесу — торговле донорскими органами, молва о которой особенно усилилась после столкновений в аэропорту Донецка.
«Сейчас для этого бизнеса на Украине нет препятствий - идет торговля и живым товаром, и разобранным. Никакого контроля нет и все крышуется международной мафией, срощенной с официальными кругами многих западных стран. Удивляться не приходится», — отметил Дудчак.Читайте также:
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