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Отражение атак ВСУ в Курской и Белгородской областях, теснение противника к границе: последние новости СВО на 1 апреля

Фото: iStock/Krezofen

Фото: iStock/Krezofen

Вооружённые силы Российской Федерации наносят удары по позициям Вооружённых сил Украины, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска.
Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Курская область


Подразделения российской армии продолжают теснить ВСУ к границам РФ. В районе Гоголевки, Гуево и Олешни идут ожесточённые бои. Противник активно сопротивляется, перебрасывая дополнительные штурмовые отряды и усиливая артиллерийский огонь по российским позициям.

В районе хутора Олешня ВС РФ ведут боевые действия в прилегающих лесных массивах. На участке, где расположен автомобильный пункт пропуска «Суджа», украинские военные попытались провести контратаку, но их усилия были безуспешны. Они столкнулись с хорошо организованной обороной российских сил.

Наиболее интенсивные бои происходят в окрестностях населённого пункта Гуево. По состоянию на утро 1 апреля большая часть территории этого населённого пункта контролируется российскими военными. В настоящее время проводится зачистка территории. Вооружённые силы Украины, несмотря на прибывшее подкрепление, несут значительные потери, но продолжают оказывать сопротивление, применяя артиллерийские орудия и беспилотные летательные аппараты.

Белгородская область


В Белгородской области основные действия ВСУ направлены на то, чтобы прорваться через границу в районах сёл Поповка и Демидовка. За прошедшие сутки зарегистрировано три неудачные попытки проникновения небольших групп пехоты противника. ВС РФ успешно блокируют вылазки украинских военных, удерживая позиции и проводя операции по зачистке в приграничных лесных массивах. Для нанесения ударов по скоплениям техники и живой силы противника российская авиация использует высокоточные бомбы ФАБ-300.

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Угледарское направление


В этом районе продолжаются ожесточённые сражения за населённый пункт Весёлое, где ВСУ оказывают активное противодействие. В окрестностях Вольного Поля и Бурлацкого обстановка остаётся прежней, в то время как населённый пункт Разлив перешёл под контроль российских войск. Тактические успехи зафиксированы к северу от Раздольного вдоль трассы на Богатырь. В районе Алексеевки обстановка более напряжённая: украинские войска перешли в контрнаступление, их атаки наблюдаются даже у населённого пункта Андреевка.

Фото: istockphoto / Evgeny555

Купянское направление


На севере Купянского направления российские штурмовые подразделения успешно продвинулись от Красного Первого к Каменке. Они взяли под контроль ключевые высоты на холмах, тем самым перерезав путь ВСУ из Каменки в Великий Бурлук. Российские военные отбили у противника крупный опорный пункт в районе Кондрашовки. ВС РФ успешно продолжают охват Купянска с северной стороны.

В южной части, в районе Дорошовки, также были отмечены тактические успехи. На Харьковском направлении в окрестностях Волчанска и Липцев продолжаются позиционные сражения без существенных изменений.

Запорожское направление


ВС РФ расширяют зону своего контроля в районе Степового и в направлении населённого пункта Лобковое. Противник пытался контратаковать, но был успешно нейтрализован. В районе населённого пункта Лобковое российские передовые отряды вошли в село с южного направления и начали активно продвигаться в северном направлении.

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Боец ВС РФ исполнил просьбу матери убитого бойца ВСУ
Российский боец сообщил о гибели боевика ВСУ по просьбе его матери
01 апреля 2025, 11:02

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Боец РФ нашел в снаряжении ликвидированного в Курской области боевика ВСУ письмо от матери с просьбой, которую российский десантник решил выполнить, пишет Telegram-канал Z-PolitWera.
Украинец Сергей Будко отправился в ВСУ из Полтавской области добровольцем. Его ликвидировали в Курской области. В вещах убитого российские бойцы обнаружили письмо от пожилой матери, которая просила сообщить о судьбе сына в случае его гибели. В записке был номер телефона.

Тогда российский десантник принял решение выполнить просьбу женщины и позвонил по указанному номеру телефона. На звонок ответила знакомая матери убитого украинца. Она пообещала передать информацию родственникам погибшего и поблагодарила за предоставленные сведения.

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Бойцы ВСУ заявили, что в плену им нравится больше, чем в армии
01 апреля 2025, 09:30

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Пять украинских военных, которые были захвачены бойцами ВС РФ в селе Запорожье в ДНР, рассказали, что находиться в плену им нравится больше, чем служить в своей армии.
Как пишет «АиФ», на опубликованном Минобороны РФ видео солдаты ВСУ также сообщили, что насильно были мобилизованы и отправлены служить в 153-ю бригаду. По словам военнослужащих, в селе Запорожье им было приказано сидеть и наблюдать.

Ранее украинский военный Александр Симончук, пленённый в Сумской области, рассказал о том, что командование ВСУ в ходе подготовки мобилизованных учило их правильно сдаваться в плен. Видео допроса обнародовало Минобороны РФ.

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Российский военный со сломанными руками спасся от роя беспилотников ВСУ
RT: Российский боец со сломанными руками спасся от роя дронов ВСУ
01 апреля 2025, 08:20

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Российский военный Денис из Татарстана, получив тяжелое ранение, смог отбиться от атаковавших его дронов ВСУ. Об этом сообщает RT.
Ему перебило руки, ногу и задело голову, однако, несмотря на это, он смог отползти в окоп. Около двух дней боец ВС РФ пролежал под обстрелами, истекая кровью и не имея возможности перевязать раны.

«Меня пытались добить, почти сутки мне покоя не давали. Я себе не мог ни жгут наложить, ни перебинтовать. Я просто лежал и чувствовал, как по мне течет кровь», — приводит слова бойца RT.

По рации Денис сообщил командиру, что умирает. В ответ он получил приказ держаться. По словам российского военного, когда сил практически не оставалось, он увидел перед собой Бога. Денис пришел в себя, когда его выносили с поля боя. В госпитале солдат обнаружил в военном билете икону, хотя никогда ее с собой не носил. После этого он принял православие.

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Каллас призвала Москву проявить добрую волю в конфликте на Украине
01 апреля 2025, 07:24

Фото: iStock/3dmitry

Россия должна проявить добрую волю для прекращения огня на Украине. Так считает глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Ее слова приводит телеканал N-tv.
«США проводят челночную дипломатию. Но сейчас нам нужно, чтобы Россия согласилась на это прекращение огня, проявила добрую волю», — заявила Каллас.

Она также призвала Вашингтон оказать большее давление на Россию для прекращения конфликта на Украине.

При этом президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на выполнение договоренностей, ранее обсуждавшихся с Владимиром Путиным. На сегодняшний день он ожидает согласия от российского руководства на сделку по урегулированию ситуации на Украине.

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Трамп раскрыл, чего ждет от руководства РФ относительно ситуации на Украине
Трамп: США ожидают от России согласия на сделку по урегулированию на Украине
01 апреля 2025, 02:08

Дональд Трамп (Фото: 45office.com)

Дональд Трамп заявил о возможности достижения соглашения по Украине при участии России, выразив уверенность в готовности российского руководства к конструктивному диалогу. Об этом президент США сообщил журналистам в Белом доме.
Трамп подчеркнул, что рассчитывает на выполнение договоренностей, ранее обсуждавшихся с Владимиром Путиным. Он ожидает согласия от российского руководства на сделку по урегулированию ситуации на Украине.

«Думаю, он реализует то, о чем он мне говорил. (...) Я не хочу вводить вторичные пошлины на его (президента РФ Владимира Путина) нефть», — уточнил Трамп.
Однако он не исключил необходимости ввести дополнительные пошлины на российскую нефть в случае срыва переговоров. По его словам, такие меры могут стать инструментом давления для обеспечения выполнения условий потенциальной сделки.

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