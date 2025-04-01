Отражение атак ВСУ в Курской и Белгородской областях, теснение противника к границе: последние новости СВО на 1 апреля

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Вооружённые силы Российской Федерации наносят удары по позициям Вооружённых сил Украины, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска.
Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Подразделения российской армии продолжают теснить ВСУ к границам РФ. В районе Гоголевки, Гуево и Олешни идут ожесточённые бои. Противник активно сопротивляется, перебрасывая дополнительные штурмовые отряды и усиливая артиллерийский огонь по российским позициям.
В районе хутора Олешня ВС РФ ведут боевые действия в прилегающих лесных массивах. На участке, где расположен автомобильный пункт пропуска «Суджа», украинские военные попытались провести контратаку, но их усилия были безуспешны. Они столкнулись с хорошо организованной обороной российских сил.
Наиболее интенсивные бои происходят в окрестностях населённого пункта Гуево. По состоянию на утро 1 апреля большая часть территории этого населённого пункта контролируется российскими военными. В настоящее время проводится зачистка территории. Вооружённые силы Украины, несмотря на прибывшее подкрепление, несут значительные потери, но продолжают оказывать сопротивление, применяя артиллерийские орудия и беспилотные летательные аппараты.
В Белгородской области основные действия ВСУ направлены на то, чтобы прорваться через границу в районах сёл Поповка и Демидовка. За прошедшие сутки зарегистрировано три неудачные попытки проникновения небольших групп пехоты противника. ВС РФ успешно блокируют вылазки украинских военных, удерживая позиции и проводя операции по зачистке в приграничных лесных массивах. Для нанесения ударов по скоплениям техники и живой силы противника российская авиация использует высокоточные бомбы ФАБ-300.
В этом районе продолжаются ожесточённые сражения за населённый пункт Весёлое, где ВСУ оказывают активное противодействие. В окрестностях Вольного Поля и Бурлацкого обстановка остаётся прежней, в то время как населённый пункт Разлив перешёл под контроль российских войск. Тактические успехи зафиксированы к северу от Раздольного вдоль трассы на Богатырь. В районе Алексеевки обстановка более напряжённая: украинские войска перешли в контрнаступление, их атаки наблюдаются даже у населённого пункта Андреевка.
На севере Купянского направления российские штурмовые подразделения успешно продвинулись от Красного Первого к Каменке. Они взяли под контроль ключевые высоты на холмах, тем самым перерезав путь ВСУ из Каменки в Великий Бурлук. Российские военные отбили у противника крупный опорный пункт в районе Кондрашовки. ВС РФ успешно продолжают охват Купянска с северной стороны.
В южной части, в районе Дорошовки, также были отмечены тактические успехи. На Харьковском направлении в окрестностях Волчанска и Липцев продолжаются позиционные сражения без существенных изменений.
ВС РФ расширяют зону своего контроля в районе Степового и в направлении населённого пункта Лобковое. Противник пытался контратаковать, но был успешно нейтрализован. В районе населённого пункта Лобковое российские передовые отряды вошли в село с южного направления и начали активно продвигаться в северном направлении.
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Курская область
Подразделения российской армии продолжают теснить ВСУ к границам РФ. В районе Гоголевки, Гуево и Олешни идут ожесточённые бои. Противник активно сопротивляется, перебрасывая дополнительные штурмовые отряды и усиливая артиллерийский огонь по российским позициям.
В районе хутора Олешня ВС РФ ведут боевые действия в прилегающих лесных массивах. На участке, где расположен автомобильный пункт пропуска «Суджа», украинские военные попытались провести контратаку, но их усилия были безуспешны. Они столкнулись с хорошо организованной обороной российских сил.
Наиболее интенсивные бои происходят в окрестностях населённого пункта Гуево. По состоянию на утро 1 апреля большая часть территории этого населённого пункта контролируется российскими военными. В настоящее время проводится зачистка территории. Вооружённые силы Украины, несмотря на прибывшее подкрепление, несут значительные потери, но продолжают оказывать сопротивление, применяя артиллерийские орудия и беспилотные летательные аппараты.
Белгородская область
В Белгородской области основные действия ВСУ направлены на то, чтобы прорваться через границу в районах сёл Поповка и Демидовка. За прошедшие сутки зарегистрировано три неудачные попытки проникновения небольших групп пехоты противника. ВС РФ успешно блокируют вылазки украинских военных, удерживая позиции и проводя операции по зачистке в приграничных лесных массивах. Для нанесения ударов по скоплениям техники и живой силы противника российская авиация использует высокоточные бомбы ФАБ-300.
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Угледарское направление
В этом районе продолжаются ожесточённые сражения за населённый пункт Весёлое, где ВСУ оказывают активное противодействие. В окрестностях Вольного Поля и Бурлацкого обстановка остаётся прежней, в то время как населённый пункт Разлив перешёл под контроль российских войск. Тактические успехи зафиксированы к северу от Раздольного вдоль трассы на Богатырь. В районе Алексеевки обстановка более напряжённая: украинские войска перешли в контрнаступление, их атаки наблюдаются даже у населённого пункта Андреевка.
Фото: istockphoto / Evgeny555
Купянское направление
На севере Купянского направления российские штурмовые подразделения успешно продвинулись от Красного Первого к Каменке. Они взяли под контроль ключевые высоты на холмах, тем самым перерезав путь ВСУ из Каменки в Великий Бурлук. Российские военные отбили у противника крупный опорный пункт в районе Кондрашовки. ВС РФ успешно продолжают охват Купянска с северной стороны.
В южной части, в районе Дорошовки, также были отмечены тактические успехи. На Харьковском направлении в окрестностях Волчанска и Липцев продолжаются позиционные сражения без существенных изменений.
Запорожское направление
ВС РФ расширяют зону своего контроля в районе Степового и в направлении населённого пункта Лобковое. Противник пытался контратаковать, но был успешно нейтрализован. В районе населённого пункта Лобковое российские передовые отряды вошли в село с южного направления и начали активно продвигаться в северном направлении.
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Елена Генералова