ВСУ попытались ворваться в Белгородскую область

Европейские лидеры обсуждают контакты с президентом России Владимиром Путиным, заявил финским СМИ глава республики Александр Стубб. Конкретную дату политик не назвал, но подчеркнул, что «контакт будет поддерживаться», причем сделано это должно быть скоординировано, уточнил Стубб.