ВСУ попытались ворваться в Белгородскую область

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Украинские военные совершили попытку пересечь российскую границу и войти на территорию Белгородской области.
Как сообщает телеграм-канал Mash, бойцы ВСУ наступали колонной из пяти боевых бронированных машин. Около 60 человек на 8 единицах техники шли к населённым пунктам Демидовка, Графовка и Прилесье, обстреливали из ракет. В результате атаки есть пострадавшие в посёлке Красная Яруга.
Истребитель F-16 прикрывал ВСУ со стороны Сумской области и бросал авиабомбы GBU-39. Пограничные укрепления прорвали со второго раза и пробили один проход. Немецкая машина Wisent 1MC сдвинула несколько противотанковых надолбов. В проход украинская армия бросила танки и бронемашины с пехотой.
В итоге наступление ВСУ оказалось неудачным, бойцы отступили в село Марьино, к государственной границе.
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Истребитель F-16 прикрывал ВСУ со стороны Сумской области и бросал авиабомбы GBU-39. Пограничные укрепления прорвали со второго раза и пробили один проход. Немецкая машина Wisent 1MC сдвинула несколько противотанковых надолбов. В проход украинская армия бросила танки и бронемашины с пехотой.
В итоге наступление ВСУ оказалось неудачным, бойцы отступили в село Марьино, к государственной границе.
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Анастасия Чубина