Корреспондент RT первым из журналистов зашёл в Днепропетровскую область
Первым журналистом, который попал в Днепропетровскую область, стал корреспондент RT Мурад Газдиев.
Напомним, в Минобороны РФ заявили, что российские бойцы расширяют зону в Днепропетровской области после освобождений населённых пунктов Волчье и Гай, смогли установить контроль в Тихом и Отрадном.
«Сам факт, что мы здесь находимся — а Министерство обороны не любит рисковать журналистами, — должен вам дать понять, насколько далеко уже продвинулись наши штурмовые группы», — заявил Газдиев.
Он продемонстрировал противотанковый ров возле Новопавловки, с помощью которого украинские боевики пытались остановить наступление ВС РФ.
Журналист подчеркнул, что ни рвы, ни колючая проволока, ни мины не остановят продвижений российских сил.