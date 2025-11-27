Корреспондент RT первым из журналистов зашёл в Днепропетровскую область

27 ноября 2025, 15:56

Фото: iStock/Zeferli

Первым журналистом, который попал в Днепропетровскую область, стал корреспондент RT Мурад Газдиев.





Напомним, в Минобороны РФ заявили, что российские бойцы расширяют зону в Днепропетровской области после освобождений населённых пунктов Волчье и Гай, смогли установить контроль в Тихом и Отрадном.





«Сам факт, что мы здесь находимся — а Министерство обороны не любит рисковать журналистами, — должен вам дать понять, насколько далеко уже продвинулись наши штурмовые группы», — заявил Газдиев.