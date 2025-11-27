Военный эксперт Кнутов: Россия может освободить Волчанск до конца года
Вооружённые силы России способны завершить освобождение Волчанска до наступления 2026 года. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
В беседе с NEWS.ru Кнутов отметил, что решающими факторами станут логистика украинских войск и погодные условия. По его словам, под контролем российских военных уже находится до 90% территории города, тогда как удерживаемой Украиной остаётся юго-восточная часть. Продвижение осложняют переброшенные резервы ВСУ и лесные посадки на подступах.
Эксперт подчеркнул, что ключевым станет способность российских сил пресечь доставку боеприпасов, продовольствия и медикаментов противнику. Если логистические цепочки ВСУ удастся нарушить, то, по мнению Кнутова, город может быть полностью освобождён до Нового года.
