Корреспондент Welt заявил о зависимости Украины от западного финансирования

01 октября 2026, 07:19

Welt: Украина без помощи Запада не сможет продолжить конфликт с Россией

Фото: iStock/Dmytro Lastovych

Украина столкнется с серьезными трудностями в продолжении конфликта с Россией без финансовой поддержки западных стран, заявил корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер. По его оценке, Киев не располагает достаточными внутренними ресурсами для покрытия военных расходов. Об этом сообщает Welt.