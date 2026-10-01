Корреспондент Welt заявил о зависимости Украины от западного финансирования
Украина столкнется с серьезными трудностями в продолжении конфликта с Россией без финансовой поддержки западных стран, заявил корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер. По его оценке, Киев не располагает достаточными внутренними ресурсами для покрытия военных расходов. Об этом сообщает Welt.
Журналист отметил, что сокращение внешней помощи резко сузит возможности украинской стороны. Такая ситуация, по его словам, усиливает давление на жителей страны.
Ваннер обратил внимание и на состояние энергетической системы перед зимним периодом. Он указал на ограниченный промышленный потенциал Украины, который осложняет восстановление инфраструктуры и обеспечение потребностей экономики.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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