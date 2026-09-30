Подтвердить статус участника СВО можно через «Госуслуги»
На «Госуслугах» появился электронный сервис для подтверждения статуса участника СВО. Военнослужащие и члены их семей могут получить QR-код и предъявить его при оформлении льгот на культурных и спортивных мероприятиях.
Для получения кода нужна подтвержденная учетная запись и мобильное приложение «Госуслуг». После выбора опции «Получить» система направляет запрос в Минобороны для проверки данных. При подтверждении информации пользователь получает QR-код, действующий пять минут. Проверить его подлинность сотрудник учреждения может через приложение «Госскан» за несколько секунд.
Если необходимых сведений в системе нет, сервис предложит инструкцию для оформления бумажной справки в военно-служебном центре.
Новый инструмент призван упростить подтверждение статуса, ускорить оформление льгот и сократить использование бумажных документов. При этом QR-код не заменяет действующие способы подтверждения — бумажную справку и удостоверение ветерана. Сервис запущен при поддержке Минкультуры и Минспорта России.
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