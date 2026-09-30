Подтвердить статус участника СВО можно через «Госуслуги»

30 сентября 2026, 14:56

Фото: iStock/zim286

На «Госуслугах» появился электронный сервис для подтверждения статуса участника СВО. Военнослужащие и члены их семей могут получить QR-код и предъявить его при оформлении льгот на культурных и спортивных мероприятиях.