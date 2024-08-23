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Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что оговорка Украины при ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС) о ненаказании её граждан за военные преступления не распространяется на геноцид и преступления против человечности.
По его словам, МУС сможет привлекать украинских военнослужащих к ответственности за эти деяния.
Косачев отметил, что, хотя Украина сделала оговорку, позволяющую избежать наказания за военные преступления на семь лет, это не касается более тяжких преступлений. Политик подчеркнул, что ратификация Римского статута Киевом, несмотря на все задержки, открыла возможность привлечения военно-политического руководства Украины к международной уголовной ответственности.
Он также указал на то, что ратификация Статута МУС была необходима Украине для продвижения на пути к членству в Евросоюзе, что теперь подчиняет страну юрисдикции МУС, в отличие от суверенных государств, таких как Россия, США, Китай и другие, которые не признают его власть.
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Косачев отметил, что, хотя Украина сделала оговорку, позволяющую избежать наказания за военные преступления на семь лет, это не касается более тяжких преступлений. Политик подчеркнул, что ратификация Римского статута Киевом, несмотря на все задержки, открыла возможность привлечения военно-политического руководства Украины к международной уголовной ответственности.
Он также указал на то, что ратификация Статута МУС была необходима Украине для продвижения на пути к членству в Евросоюзе, что теперь подчиняет страну юрисдикции МУС, в отличие от суверенных государств, таких как Россия, США, Китай и другие, которые не признают его власть.
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Елена Перлова