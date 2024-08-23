Российские войска продвигаются к Покровску, на фоне проблем в командовании ВСУ и истощения сил, сообщает The Economist. Анализ издания подчеркивает несколько ключевых факторов, способствующих успехам России на этом участке фронта.
Военные ВСУ отмечают, что одной из основных причин текущих трудностей является истощение и нехватка солдат. Это ведет к значительным потерям и снижению боевого духа. Армия России имеет значительное численное превосходство на Покровском направлении, примерно в четыре раза превышающее украинские силы, говорит полковник Павел Федосенко. Украинские солдаты, находясь в окопах по 30-40 дней без достаточного отдыха, часто страдают от серьезных физических последствий, включая инсульты.
Кроме численного превосходства, Россия активно использует тактику небольших пехотных атак, корректируемые авиабомбы и новые виды радиоэлектронной борьбы. Военные ВСУ также критикуют «неразумные» приказы командования, которые усугубляют ситуацию на фронте.
Украина надеется на успешное наступление в Курской области для ослабления давления на свои позиции. Однако, по данным The Economist, российские атаки на Покровском направлении не только не ослабли, но и ускорились, создавая дополнительные угрозы для ВСУ. Эксперты считают, что Россия рассматривает Покровск как ключевую стратегическую цель, что может открыть путь для дальнейшего наступления на такие важные города, как Днепропетровск и Запорожье.
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Кроме численного превосходства, Россия активно использует тактику небольших пехотных атак, корректируемые авиабомбы и новые виды радиоэлектронной борьбы. Военные ВСУ также критикуют «неразумные» приказы командования, которые усугубляют ситуацию на фронте.
Украина надеется на успешное наступление в Курской области для ослабления давления на свои позиции. Однако, по данным The Economist, российские атаки на Покровском направлении не только не ослабли, но и ускорились, создавая дополнительные угрозы для ВСУ. Эксперты считают, что Россия рассматривает Покровск как ключевую стратегическую цель, что может открыть путь для дальнейшего наступления на такие важные города, как Днепропетровск и Запорожье.
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Елена Перлова