Нападение Украины на Курскую область вызвало негативные оценки на Западе. Этот шаг стал крупной авантюрой, которая не принесет желаемого мира и может создать серьезные проблемы для ВСУ.
Аналитики указывают, что действия президента Украины Владимира Зеленского, направленные на удар по Курской области, не только усиливают напряженность, но и ухудшают положение Украины на международной арене, сообщает Newsweek. Публикация подчеркивает, что постоянные попытки Зеленского добиться увеличения поставок западного оружия для ударов вглубь территории России только усугубляют текущую ситуацию.
Издание отмечает, что эти действия могут привести к ответным мерам со стороны России, что в свою очередь может негативно отразиться на позиции Украины и её международной поддержке.
Напомним, ранее Пентагон признал, что Украина имеет право использовать американское оружие для защиты от российских атак на территории приграничных регионов, включая Курскую область. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что эти действия Украины считаются контрударами для защиты от российских атак.
Читайте также:
Губернатор рассказал, что сейчас происходит в Брянске после атаки ВСУ
Курск, Белгород, Брянск: куда готовится новый прорыв ВСУ
«Ведьмы ВСУ» уже воюют под Курском: что с ними обычно происходит в плену
Издание отмечает, что эти действия могут привести к ответным мерам со стороны России, что в свою очередь может негативно отразиться на позиции Украины и её международной поддержке.
Напомним, ранее Пентагон признал, что Украина имеет право использовать американское оружие для защиты от российских атак на территории приграничных регионов, включая Курскую область. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что эти действия Украины считаются контрударами для защиты от российских атак.
Читайте также:
Губернатор рассказал, что сейчас происходит в Брянске после атаки ВСУ
Курск, Белгород, Брянск: куда готовится новый прорыв ВСУ
«Ведьмы ВСУ» уже воюют под Курском: что с ними обычно происходит в плену
Елена Перлова