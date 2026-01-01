Косачёв назвал чудовищным преступлением ночную атаку ВСУ в Херсонской области
Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв в разговоре с RT назвал чудовищным преступлением ночную атаку ВСУ в Херсонской области.
Нанесение ударов по гражданским объектам всегда является военным преступлением. Это не подлежит сомнению вне зависимости от времени, подчеркнул сенатор. По его словам, недавнее вражеское деяние, было совершено с особой жестокостью, так как произошло в новогоднюю ночь, когда люди празднуют и отдыхают. Жертвы колоссальны, отметил он.
Косачёв выразил надежду, что международное сообщество наконец поймёт истинную природу киевского режима.
Утром 1 января ВСУ провели атаку на регион. Три беспилотных аппарата нанесли удары по кафе и гостинице в Хорлах. По информации главы региона Владимира Сальдо, жертвами нападения стали 24 человека, среди которых был ребёнок. Более 50 мирных граждан получили ранения.
