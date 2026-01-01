Пять детей госпитализировали после удара ВСУ по кафе в Херсонской области

01 января 2026, 10:08

Фото: iStock/sudok1

Пять детей доставлены в больницы после удара ВСУ по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко, передает ТАСС.