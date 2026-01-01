Пять детей госпитализировали после удара ВСУ по кафе в Херсонской области
Пять детей доставлены в больницы после удара ВСУ по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко, передает ТАСС.
В результате вражеской атаки 24 взрослых также госпитализированы в медучреждения. Основная масса пострадавших находится в Скадовской центральной районной больнице.
Согласно последним данным, в больницы госпитализированы 29 человек, включая детей, родившихся в 2008, 2012, 2018 и 2019 годах.
Утром 1 января ВСУ провели атаку на регион. Три беспилотных аппарата нанесли удары по кафе и гостинице в Хорлах. По информации главы региона Владимира Сальдо, жертвами нападения стали 24 человека, среди которых был ребёнок. Более 50 мирных граждан получили ранения.
