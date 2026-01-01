При ударе ВСУ по гостинице с мирными жителями в Херсонской области погибли 24 человека

01 января 2026, 08:56

В Херсонской области три БПЛА ударили по гостинице, погибли 24 человека

Фото: iStock/maxim4e4ek

Более 20 человек погибли при ударе дронов ВСУ по кафе и гостинице в Херсонской области. Об этом в своем блоге сообщил губернатор Владимир Сальдо.