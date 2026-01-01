Достижения.рф

При ударе ВСУ по гостинице с мирными жителями в Херсонской области погибли 24 человека

Фото: iStock/maxim4e4ek

Более 20 человек погибли при ударе дронов ВСУ по кафе и гостинице в Херсонской области. Об этом в своем блоге сообщил губернатор Владимир Сальдо.



В прибрежном посёлке Хорлах три беспилотных летательных аппарата атаковали кафе и гостиницу. По предварительным данным, в результате удара более 50 человек получили ранения, а 24 человека погибли, включая ребёнка. Многие сгорели заживо.

По словам Сальдо, киевский режим намеренно использовал зажигательные бомбы для поджога зданий. Пожар удалось потушить только к утру следующего дня. В настоящее время медицинские службы прилагают все усилия для спасения пострадавших, отметил губернатор.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Екатерина Коршунова

