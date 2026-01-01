Над регионами России за ночь уничтожили 168 украинских беспилотников
За ночь ПВО уничтожила 168 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Над Брянской областью сбили 61 дрон, над Краснодарским краем – 25, над Тульской областью – 23, над Крымом – 16, над Московским регионом – 12, из которых девять направлялись на Москву, над Калужской областью – семь, а над акваторией Азовского моря – 24 БПЛА.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
