Военэксперт Дандыкин назвал возможные шаги российской армии после освобождения Красноармейска

10 ноября 2025, 11:13

Военэксперт Дандыкин: после Красноармейска РФ может освободить Константиновку

Фото: iStock/zim286

После Красноармейска российские войска могут освободить Славянск, Краматорск, Дружковку, Константиновку, а также Красный Лиман. Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил военэксперт Василий Дандыкин.





Он также не исключил возможности усиления продвижения ВС РФ в Харьковской и Сумской областях. Военный эксперт подчеркнул, что противник испытывает дефицит личного состава и боеприпасов.





«Поэтому сейчас идут очень важные бои для дальнейшей зимней кампании и на этот месяц — ноябрь, остаток осени», — добавил Дандыкин.