Военэксперт Дандыкин назвал возможные шаги российской армии после освобождения Красноармейска

Военэксперт Дандыкин: после Красноармейска РФ может освободить Константиновку
После Красноармейска российские войска могут освободить Славянск, Краматорск, Дружковку, Константиновку, а также Красный Лиман. Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил военэксперт Василий Дандыкин.
Он также не исключил возможности усиления продвижения ВС РФ в Харьковской и Сумской областях. Военный эксперт подчеркнул, что противник испытывает дефицит личного состава и боеприпасов.
«Поэтому сейчас идут очень важные бои для дальнейшей зимней кампании и на этот месяц — ноябрь, остаток осени», — добавил Дандыкин.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.