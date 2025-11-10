Достижения.рф

В Киеве только 18% школьников используют украинский язык в учебных заведениях

Фото: iStock/sandsun

В Киеве большинство школьников почти не используют украинский язык в учебных заведениях. Об этом сообщают украинские СМИ.



По результатам опроса, 66% учеников признались, что практически не общаются на украинском языке, и лишь 18% заявили, что говорят исключительно на нем. На переменах 82% несовершеннолетних общаются на других языках.

Кроме того, 24% педагогов ведут уроки на русском, а 40% используют его во внеучебное время.

Ранее языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская предложила исключить упоминание русского языка из конституции, объяснив это тем, что в условиях конфликта язык используется не только для общения, но и для «дестабилизации», и конституцию нужно «согласовать с реальностью».

Иван Мусатов

