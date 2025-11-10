Пушилин рассказал о попытках ВСУ выйти из окружения в гражданской одежде
Некоторые солдаты ВСУ пытаются покинуть окруженные населенные пункты, переодеваясь в гражданское. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин, пишет ТАСС.
По его словам, такие действия со стороны ВСУ обычно предшествуют полному контролю российской армии над этими территориями. Пушилин добавил, что российские военные продолжают внимательно следить за развитием ситуации.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
