Пушилин рассказал о попытках ВСУ выйти из окружения в гражданской одежде

10 ноября 2025, 11:30

Пушилин: Солдаты ВСУ переодеваются в гражданскую одежду для выхода из окружения

Денис Пушилин (Фото: www.kremlin.ru)

Некоторые солдаты ВСУ пытаются покинуть окруженные населенные пункты, переодеваясь в гражданское. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин, пишет ТАСС.