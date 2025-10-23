23 октября 2025, 10:37

Депутат Железняк: приближенный к Зеленскому бизнесмен Миндич имеет бизнес в РФ

Владимир Зеленский

Приближённый к Владимиру Зеленскому бизнесмен Тимур Миндич владеет бизнесом в России, который продолжал работать после начала СВО в 2022 году. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своём личном блоге.





По словам парламентария, речь идёт о компании по производству лабораторных бриллиантов, совладельцем которой Миндич оставался до декабря 2024 года. Также примечательно, что предприятие зарегистрировали уже после присоединения Крыма к России в 2014 году.





«Это тот уникальный случай, когда "русский след" – не фабрикации ручных силовиков и телеграмм офиса (главы киевского режима – прим. ред). Это реальный бизнес друга президента, который мог годами приносить прибыль по обе стороны фронта», – заявил Железняк.