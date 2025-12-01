Пленный Синепольский: британские инструкторы обучают ВСУ захватывать дома
Украинский военнослужащий Алексей Синепольский, попавший в плен в районе Красноармейска, поделился шокирующими подробностями своего обучения. Об этом пишет РИА Новости.
Он сообщил, что британские и африканские инструкторы обучали его захвату зданий. Мужчина находился в окружении российских войск вместе с двумя сослуживцами. После недели без еды они приняли решение сдаться.
По словам солдата, его мобилизовали насильно, когда он отправился за продуктами в магазин.
