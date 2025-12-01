01 декабря 2025, 09:30

РИАН: На кладбищах США появились пустые могилы воевавших за Киев наемников

Фото: iStock/David_Bokuchava

Пустые могилы воевавших на стороне Украины американских наемников появляются в США из-за того, что семьи не могут получить их тела. Об этом сообщает РИА Новости.





Официальных данных о количестве американских наемников, ликвидированных с начала СВО, нет. Однако, по информации из открытых источников, число погибших превышает сотню. В ноябре был убит по меньшей мере один американский наемник, в октябре — не менее трех, и столько же в сентябре.



Один из первых граждан США, погибших в этом году, был 23-летний Роберт из Пенсильвании. Его не приняли в американскую армию из-за проблем со здоровьем.



Весной 2024 года Роберт вступил в ряды ВСУ. Его семья ожидала, что он вернется в отпуск в январе 2025 года. Однако, согласно открытым данным, массовое дезертирство иностранных наемников привело к отмене отпусков. В результате, Роберта бросили в бой у Красноармейска, где он был убит третьего января. Его тело осталось на линии боевого соприкосновения.



Родственники провели церемонию прощания, установив на кладбище только табличку в память о погибшем. Часто близкие ликвидированных американцев ограничиваются лишь церковной церемонией прощания.

Родственники ликвидированных американцев часто ограничиваются церемонией прощания в местной церкви.