Минувшие сутки ознаменовались значительными успехами российских войск на основных участках фронта. Продолжая стратегическое наступление, подразделения ВС РФ продвинулись на нескольких направлениях, создав предпосылки для изменения оперативной обстановки. Наиболее интенсивные боевые действия развернулись в окрестностях Покровска и на Северском направлении. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Сумская область
На Сумском направлении мотострелковые и разведывательные подразделения ВС РФ продолжают методичное прочесывание и зачистку лесных массивов, углубившись на несколько сотен метров. На Теткинском и Глушковском участках значимых тактических изменений не отмечено. В течение суток велся методичный контрбатарейный бой и плановое огневое поражение ранее разведанных огневых точек, скоплений живой силы и техники противника в районе Павловки с использованием ствольной артиллерии и беспилотников-камикадзе.
Со стороны ВСУ фиксируется активное усиление группировки беспилотной авиации в данном регионе. Целями данного наращивания являются попытка сдерживания наступательных действий российских войск, а также эскалация террористических методов ведения войны путем нанесения ударов по инфраструктуре и мирному населению приграничных российских территорий, в частности Курской области. На данном участке наблюдается повышенная активность нерегулярных вооруженных групп. В частности, фиксируются случаи переброски дополнительных операторов беспилотных летательных аппаратов, среди которых есть иностранные наемники.
Харьковская область
Основные усилия ВС РФ сосредоточены в районе Волчанска, где продолжаются операции по ликвидации остатков украинских формирований. Для этого применяется комплекс средств поражения, включая ствольную и реактивную артиллерию, а также тяжелые огнеметные системы. В ответ на свои тактические неудачи противник активизировал обстрелы гражданских объектов и мирного населения приграничных российских территорий.
За минувшие сутки достигнут значительный тактический прогресс. В юго-восточных кварталах Волчанска подразделения продвинулись вперёд на 500 метров. Лесной массив к востоку от города полностью зачищен от ВСУ и взят под полный контроль. На флангах волчанского участка также отмечено успешное продвижение. В районе населенного пункта Лиман штурмовыми группами занято три опорных пункта противника с общим продвижением на 600 метров. В окрестностях села Вильча продвижение составило до 400 метров. Значительным успехом стало высокоточное поражение пункта управления одного из пограничных отрядов в районе Чернякова, в результате которого ликвидирован командир украинской пограничной комендатуры в звании капитана.
Северское направление
Подразделения ВС РФ продолжают наступательные действия на Северском участке. В центральной части идут упорные встречные бои с наращиванием давления на юго-западном фланге. Ликвидирована окружённая группа противника в районе населённого пункта Васюковка. Севернее достигнут оперативный успех по осуществлению глубокого флангового манёвра к югу от Красного Лимана, установлен контроль над основной частью лесного массива в районе Дибровы. Противник несёт значительные потери.
Краснолиманское направление
На данном участке фронта основные усилия ВС РФ сосредоточены на западном и юго-западном флангах. Идут напряженные бои в районе населенных пунктов Ставки и Дробышево, где российские военные методично выдавливают противника, приближаясь к важному тактическому рубежу в районе Коровьего Яра. Достигнут значительный тактический успех в районе Боровой. Штурмовыми группами полностью захвачен и зачищен ключевой укрепленный пункт обороны противника, расположенный на восточных подступах к поселку со стороны Боровской Андреевки. Это создает благоприятные условия для дальнейшего развития наступления.
Константиновское направление
В результате решительных действий подразделений ВС РФ полностью ликвидирована группировка противника на местности от населенного пункта Плещеевка до акватории Клебан-Быкского водохранилища. В настоящее время мотострелковые и разведывательные части, развивая достигнутый тактический результат, ведут планомерное наступление, осуществляя зачистки вдоль северного побережья водохранилища. Противник, понеся значительные потери в живой силе и технике, организованного сопротивления не оказывает, отходя на подготовленные тыловые рубежи.
Покровское направление
По данным Минобороны России, штурмовые подразделения вошли в населенный пункт Гришино и закрепились на ряде улиц. Этот пункт ранее служил ключевой базой противника для вылазок в сторону Красноармейска (Покровска). В районе Димитрова (Мирнограда) идут тяжелые бои, ВС РФ давят на позиции противника в жилых кварталах. Противник, в свою очередь, признает успехи российских войск в промзоне на северо-западной окраине Покровска и предпринимает постоянные попытки контратак. На Добропольском выступе обстановка остается напряженной, идут упорные бои севернее Шахово. Украинские бронегруппы предприняли ряд контратак, в том числе в районе Софиевки, что позволило им на некоторое время замедлить продвижение российских военных на данном участке. Тем не менее наступление ВС РФ на этом стратегически важном направлении продолжается.
Запорожское направление
Линия фронта Запорожья стабильна при высокой интенсивности боев. Идут тяжелые бои за Приморское и Степногорск. Противник укрепляет оборону в районе Малокатериновки. В Гуляйполе российские военные закрепились на северо-востоке. За минувшие сутки ВСУ предприняли более 15 контратак, но прорвать оперативное окружение города не получилось. На северном участке фронта идут бои за Варваровку и Доброполье. По неподтвержденным данным, достигнут прорыв западнее Даниловки с возможным форсированием реки Гайчур. ВС РФ расширен контроль западнее Отрадного и севернее Гая. Западная часть Ивановки полностью освобождена.