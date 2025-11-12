Кошкович: Зеленский перекладывает на Сырского ответственность за все провалы
Владимир Зеленский возлагает всю ответственность за неудачи на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, пишет РИА Новости.
Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович отметил, что это удобно, поскольку военный является русским.
Таким образом он прокомментировал пост в соцсети Владимира Зеленского, который опубликовал рапорт Сырского, назвав его Верховным главнокомандующим.
