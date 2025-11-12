ВС России не дают ВСУ переправиться через Оскол на Купянском направлении
Российские операторы беспилотников на Купянском направлении активно препятствуют восстановлению переправ через реку Оскол, пишет РИА Новости.
Разведчик группировки «Запад» сообщил, что главная задача ВС РФ — не дать украинским войскам возможность переправиться в город для контратак.
Огневой контроль позволяет российским бойцам прерывать важные логистические пути противника. Артиллерия и ударные БПЛА обеспечивают постоянное давление на украинские силы, не позволяя им укрепиться в этом районе.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
