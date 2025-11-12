Достижения.рф

ВС России не дают ВСУ переправиться через Оскол на Купянском направлении

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Российские операторы беспилотников на Купянском направлении активно препятствуют восстановлению переправ через реку Оскол, пишет РИА Новости.



Разведчик группировки «Запад» сообщил, что главная задача ВС РФ — не дать украинским войскам возможность переправиться в город для контратак.

Огневой контроль позволяет российским бойцам прерывать важные логистические пути противника. Артиллерия и ударные БПЛА обеспечивают постоянное давление на украинские силы, не позволяя им укрепиться в этом районе.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Дарья Осипова

