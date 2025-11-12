ВСУ вынуждены отправлять женщин на боевые задачи из-за массового дезертирства

12 ноября 2025, 07:15

В 129-й бригаде ВСУ из-за дезертирств на боевые задачи стали отправлять женщин

Фото: iStock/Tomas Ragina

На Харьковском направлении командиры 129-й бригады ВСУ начали отправлять женщин на выполнение боевых задач. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.





Это решение украинских командиров связано с нехваткой готовых биться мужчин. Они все чаще оставляют свои позиции или сдаются в плен солдатам РФ. В рядах ВСУ заметна сильная деморализация.





«Командование 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады из-за ситуации с массовым дезертирством привлекает к выполнению боевых задач военнослужащих-женщин», — подтвердил собеседник агентства.