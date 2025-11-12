ВСУ вынуждены отправлять женщин на боевые задачи из-за массового дезертирства
В 129-й бригаде ВСУ из-за дезертирств на боевые задачи стали отправлять женщин
На Харьковском направлении командиры 129-й бригады ВСУ начали отправлять женщин на выполнение боевых задач. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.
Это решение украинских командиров связано с нехваткой готовых биться мужчин. Они все чаще оставляют свои позиции или сдаются в плен солдатам РФ. В рядах ВСУ заметна сильная деморализация.
«Командование 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады из-за ситуации с массовым дезертирством привлекает к выполнению боевых задач военнослужащих-женщин», — подтвердил собеседник агентства.
Напомним, что президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО) на территории Украины 24 февраля 2022 года.
Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее в Чехии заявили, что страна устала оказывать военную поддержку Украине.