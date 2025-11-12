Российские ПВО за ночь сбили 22 украинских беспилотника
В ночь с 11 на 12 ноября российская система ПВО успешно перехватила 22 беспилотника ВСУ. С 23:00 до 7:00 дежурные силы уничтожили БПЛА, которые пытались нарушить воздушное пространство.
В Ростовской области сбили восемь дронов, а в Ставропольском крае — четыре. Орловская и Брянская области также оказались под защитой: там ликвидировали по три БПЛА. В Тульской области уничтожили два беспилотника, по одному сбили в Калужской и Московской областях.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: