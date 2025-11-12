Российские ПВО за ночь сбили 22 украинских беспилотника

12 ноября 2025, 07:44

Фото: iStock/e-crow

В ночь с 11 на 12 ноября российская система ПВО успешно перехватила 22 беспилотника ВСУ. С 23:00 до 7:00 дежурные силы уничтожили БПЛА, которые пытались нарушить воздушное пространство.