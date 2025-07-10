Бойцы СВО начали посвящать снаряды закрывшему мать от удара ВСУ ребенку

10 июля 2025, 09:32

Фото: iStock/Olena Bartienieva

На передовой специальной военной операции (СВО) российские военнослужащие начали посвящать снаряды пятилетнему мальчику Анатолию из Курска, который погиб, защищая свою мать во время атаки украинских дронов. Об этом стало известно из публикации военкора Александра Коца в Telegram.





В своем сообщении Коц опубликовал фотографию снаряда с надписью «За мальчика Анатолия из Курска», подчеркнув, что история юного героя тронула сердца бойцов.





«Они не собираются останавливаться и намерены «добавить» еще к ответным действиям против ВСУ», — отметил журналист.