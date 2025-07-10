Бойцы СВО начали посвящать снаряды закрывшему мать от удара ВСУ ребенку
На передовой специальной военной операции (СВО) российские военнослужащие начали посвящать снаряды пятилетнему мальчику Анатолию из Курска, который погиб, защищая свою мать во время атаки украинских дронов. Об этом стало известно из публикации военкора Александра Коца в Telegram.
В своем сообщении Коц опубликовал фотографию снаряда с надписью «За мальчика Анатолия из Курска», подчеркнув, что история юного героя тронула сердца бойцов.
«Они не собираются останавливаться и намерены «добавить» еще к ответным действиям против ВСУ», — отметил журналист.
Ранее стало известно о трагическом инциденте, произошедшем на пляже в Курске, где в результате удара украинских вооруженных сил погибли три человека, включая сотрудника Росгвардии, который участвовал в эвакуации отдыхающих после первого удара. По данным депутата Госдумы Александра Хинштейна, среди пострадавших оказался и пятилетний Анатолий, который, рискуя своей жизнью, попытался защитить свою мать.
С начала текущего года было демобилизовано более 70 участников специальной военной операции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».