Погибшего при ударе ВСУ по пляжу в Курске росгвардейца наградят посмертно
Погибшего из-за атаки ВСУ на Курск росгвардейца посмертно наградят орденом Мужества
Погибший при ударе ВСУ по пляжу в Курске сотрудник Росгвардии Вячеслав Гаврилов будет посмертно награжден орденом Мужества. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Ранее врио губернатора сообщал, что в результате атаки на пляж «Городской» в Курске трое человек погибли и семь получили ранения. Один из БПЛА, атаковавших городской пляж Курска, упал прямо на детскую коляску.
«Прапорщик полиции Вячеслав Гаврилов погиб, как герой: прибыв на место происшествия после первого удара беспилотника, он помогал эвакуировать людей. Именно в этот момент произошел второй удар. Гаврилов погиб на месте. Ему было всего 27 лет», — добавил Хинштейн.По уточненным данным экстренных служб, число пострадавших позднее возросло до десяти человек.
Также Хинштейн подтвердил, что скончался пятилетний мальчик, раненный во время атаки. Сообщалось, что дядя погибшего узнал о его смерти от журналистов и не смог сдержать слез.