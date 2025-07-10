Погибшего при ударе ВСУ по пляжу в Курске росгвардейца наградят посмертно

10 июля 2025, 00:08

Погибшего из-за атаки ВСУ на Курск росгвардейца посмертно наградят орденом Мужества

Фото: iStock/Soumen Hazra

Погибший при ударе ВСУ по пляжу в Курске сотрудник Росгвардии Вячеслав Гаврилов будет посмертно награжден орденом Мужества. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.





Ранее врио губернатора сообщал, что в результате атаки на пляж «Городской» в Курске трое человек погибли и семь получили ранения. Один из БПЛА, атаковавших городской пляж Курска, упал прямо на детскую коляску.





«Прапорщик полиции Вячеслав Гаврилов погиб, как герой: прибыв на место происшествия после первого удара беспилотника, он помогал эвакуировать людей. Именно в этот момент произошел второй удар. Гаврилов погиб на месте. Ему было всего 27 лет», — добавил Хинштейн.