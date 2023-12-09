Российский беспилотник сбил «Бабу Ягу» под Артемовском

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Оператор беспилотного летательного аппарата из состава Дальневосточного отдельного гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России сбил украинский дрон «Баба Яга» над Артемовском. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, передает РИА Новости.
Украинская армия использует тяжелый ударный гексакоптер для сброса крупнокалиберных мин. Отмечается, что российский оператор смог уничтожить аппарат, применив квадрокоптер.
По данным Минобороны, оператор заметил «Бабу Ягу» по возвращении после воздушной разведки. Дрон направлялся к позициям украинских войск, готовясь сбросить боеприпасы.
Военнослужащий решил сбить гексакоптер, выведя свой беспилотник на высоту и столкнувшись с аппаратом ВСУ сверху, по удобной траектории. БПЛА упал на территории, контролируемой российскими военными.
После этого эвакуационная группа десантников обнаружила украинский дрон и доставила его в локацию для более детального изучения.
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По данным Минобороны, оператор заметил «Бабу Ягу» по возвращении после воздушной разведки. Дрон направлялся к позициям украинских войск, готовясь сбросить боеприпасы.
После этого эвакуационная группа десантников обнаружила украинский дрон и доставила его в локацию для более детального изучения.
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Артем Кузьмин