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Штурмовые самолеты Су-25 Воздушно-космических сил России осуществили атаку на подразделения ВСУ в районе донецкого направления, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Летчик Су-25 по имени «Джимми» отметил, что ПАНы выразили удовлетворение, подчеркнув точность попадания всех снарядов в цели. После завершения атаки экипажи выполнили противоракетный маневр, применили тепловые ловушки и благополучно вернулись на базу.
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Артем Кузьмин